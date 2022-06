Se enfrió la venta de Castro al fútbol alemán

La venta del pase de Nicolás Castro a Eintracht Frankfurt de Alemania sufrió una demora por la falta de cupo de extranjero del club germano. "El problema reside en que Eintracht Frankfurt no tiene cupo de extranjero para que juegue Castro, por eso en su momento pensó en comprar el pase y cederlo a préstamo a Estudiantes para la Copa Libertadores", reportó una fuente del club rosarino a la agencia Télam.

El volante rafaelino de 21 años fue transferido la semana pasada al Eintrancht en una cifra cercana a los cuatro millones de euros por el 80 por ciento, por lo cual el jugador no integró el plantel en los dos últimos partidos, en los que Newell's venció a Argentinos, como local, y a Estudiantes, como visitante. Sin embargo, esta demora en la definición de la operación hizo que el jugador todavía no haya firmado la transferencia y que haya vuelto a entrenarse con el plantel "leproso". Esto, lógicamente, también genera una incertidumbre en nuestra ciudad ya que 9 de Julio tiene el otro 20 por ciento del pase.

En tanto, otro allegado a la comisión directiva, dijo que "Newell's esperará hasta el 1 de julio para encarar cualquier otra negociación por Castro porque para el club, más allá de que el jugador no firmó, al aceptar la oferta está vendido". En este sentido, un portavoz contó que "Eintracht Frankfurt no responde los llamados".

En publicaciones de sitios alemanes son más contundentes. "Tal como informa el Frankfurter Rundschau, el Eintracht Frankfurt se ha abstenido de fichar a Nicolás Castro (Newell's). El jugador ofensivo argentino no llega a la Gran Metrópolis porque el Eintracht gestionó el golpe de fichajes con Mario Götze", se indicó en un medio teutón al hacer referencia de la negociación que habían entablado los clubes, pero que -de acuerdo a esta publicación- todo habría quedado en la nada.