Los que no funcionan

La Argentina padece una crisis general cada vez más profunda, que a su vez contiene una amplia paleta de conflictos sectoriales de los más diversos, entre ellos la inflación fuera de control, la escasez de dólares y las restricciones cambiarias, los abundantes planes sociales que se otorgan sin transparencia a organizaciones que gerencian la pobreza, los subsidios a las tarifas, el faltante del gasoil e incluso las internas del Gobierno nacional que paralizan la gestión. Por si no faltaran problemas, el caso del avión venezolano-iraní sumó un nuevo frente de tormenta para el Presidente de la Nación, que se muestra acorralado, y también paralizado, sin saber cómo gestionar la crisis económica, social y política.La falta de gasoil y el encarecimiento del precio de este combustible vital para las actividades agrícolas y el transporte de pasajeros y de cargas es el resultado de una imprevisión e improvisación de los funcionarios a cargo del área de energía de la Casa Rosada. Desde Santa Fe se advirtió sobre el problema hace un par de meses, pero nadie hizo nada en la Nación para morigerar el impacto del problema, que no es neutro sino todo lo contrario, muy costoso. Porque su primera derivación es un paro de un sector del transporte de cargas, que impide el paso de camiones por rutas neurálgicas cercanas a los grandes centros de consumo, como Rosario y Buenos Aires.Hace más de un mes que estalló el conflicto por la falta de combustibles. Las pérdidas por este cuadro de situación son enormes, pero ni un solo funcionario del gobierno nacional ha pagado la factura con una renuncia, todos siguen en sus cargos bien remunerados como si aquí nada hubiera pasado o estuviera pasando. En otros tiempos, errores no forzados como el actual le hubiera costado el puesto a quienes tienen responsabilidades en el diseño y la implementación de la política energética. Alguien debe hacerse cargo de los errores, pero lamentablemente impera la filosofía del "yo no fui" para quedarse al cobijo del salario público.Mientras tanto, los camioneros salen a las rutas a protestar y reclamar, la cadena de suministros para la industria o los supermercados corre serios riesgos en tanto que se reduce sustancialmente la actividad en los puertos exportadores, con el consiguiente daño al PBI nacional, un lujo que no podemos darnos.Tampoco se observa un compromiso fuerte de las gestiones provinciales para reclamar al gobierno central por la falta de combustibles. Se impone el alineamiento político por los intereses de los ciudadanos. No se observa al gobierno de Santa Fe quejarse con fuerza en Buenos Aires por la falta de combustibles. Hasta hace un tiempo, al menos se intentaba atar con alambre cada problema que surgía en la Argentina. Ahora, en cambio, no hay soluciones ni nadie se esfuerza por generarlas.Según la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas, la semana pasada solo una provincia registró un abastecimiento normal de gasoil mientras que en el resto hubo dificultades para llenar el tanque de los camiones.Y nadie hace nada.En relación al escándalo del avión venezolano iraní, se observa también una actitud infantil del gobierno nacional que no puede más que levantar sospechas por la ineficiencia o una presunta complicidad. El santafesino Agustín Rossi, flamante interventor de la AFI, el organismo que está a cargo de los espías, se sentó en un set de televisión para especular sobre el rol de la tripulación cuando por su cargo debe hacer de la discreción un manual básico de su labor.Para tratar del fuego, el ministro Seguridad de la Nación dijo que el piloto de la aeronave era un homónimo del iraní sospechado por sus vínculos con el terrorismo. Y Rossi, el jefe del servicio de Inteligencia, dijo que se trataba de un vuelo de instrucción.Y siguen en sus cargos pese a ser funcionarios que no funcionan.