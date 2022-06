Ley de promoción de la industria automotriz

BUENOS AIRES, 29 (NA). - La Cámara de Diputados dio inicio formal ayer al debate sobre el proyecto de "Promoción de Inversiones de la Industria Automotriz, Autopartista y de su Cadena de Valor", con la participación de funcionarios, empresarios y sindicalistas del sector.

La iniciativa busca desarrollar las inversiones en todos los eslabones de la cadena de valor automotriz, contribuyendo a generar un mayor componente nacional en la producción de los bienes del sector.

Entre los beneficios que contempla para reducir el costo fiscal de las inversiones se encuentran la devolución anticipada del IVA, una amortización acelerada de los bienes de capital y de las obras de infraestructura, y la reducción a cero de los derechos de exportación hasta el 31 de diciembre de 2031.

Los bienes producidos en el marco de estos proyectos de inversión deberán incluir un Contenido Mínimo Nacional (CNM) del 15% durante los primeros tres años de producción, y del 20% durante los siguientes dos años. De esa manera, se busca satisfacer las metas de incremento en el componente nacional de los bienes producidos por la industria.

Las empresas tendrán plazo para solicitar la incorporación a este régimen hasta el 31 de diciembre de 2027.

También, se crea un Instituto de la Movilidad, con un directorio integrado por ocho miembros ad honorem designados por las cámaras empresarias y los sindicatos.

La primera en tomar la palabra durante el plenario de las comisiones de Justicia y Presupuesto y Hacienda fue la subsecretaria de Industria, Julieta Loustau, quien destacó la importancia estratégica de este sector, que representa el 10% de la producción nacional, emplea a más de 65.000 personas y sigue siendo el principal exportador de manufactura de origen industrial, llegando al 6%.

"En el país tenemos más de 11 terminales automotrices y más de 19 modelos producidos en el país", especificó la funcionaria del Ministerio de Desarrollo Productivo.

La subsecretaria de Tributación Internacional del Ministerio de Economía, María Sol Pasqualini, defendió el proyecto y dijo que "lo fundamental es incentivar las exportaciones y que se radiquen nuevos modelos y plantas en el país".

También comparó el régimen con el propuesto en la ley agroindustrial al señalar que los beneficios contemplados son "muy similares".

Destacó que se trata de "la devolución anticipada de IVA, que se iría a devolver cuando las inversiones empiecen a dar fruto y las empresas a hacer ventas o exportaciones".

"Lo que se devuelve no tiene un costo fiscal, sí financiero, que lo va a absorber el Estado", aclaró.

El secretario adjunto de Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Mario Manrique, recordó que la iniciativa comenzó a dialogarse en diciembre de 2019, con el propósito de "poder construir en conjunto una idea a largo plazo para una industria que es estratégica para el desarrollo de nuestra Nación, porque es una empresa multiplicadora de empleo".

"Así como la construcción, es una industria que desparrama hacia las PyMEs y hacia las autopartes", parangonó.

A su turno, el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, resaltó que la iniciativa "suma beneficios muy importantes para la industria y fundamentalmente para este sector".

En nombre de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Isabel Martínez explicó que desde el sector no están "pidiendo nada que en el mundo no exista, como que no se pague para exportar", y en ese sentido afirmó que "la devolución del IVA a las automotrices es algo que naturalmente debería ocurrir".

El presidente de Ford y la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), Martín Galdeano, ponderó que "Argentina está en un grupo de 25 ó 30 países que producen automóviles en una escala superior a las 500.000 unidades".

"Estamos en el puesto 28. Y ocupamos el sexto lugar en producción global de pick-ups", precisó, y al respecto dijo que "es una industria exportadora de productos de alto valor agregado".

En esta línea, valoró "la importancia de esta ley y la competitividad para exportar", sostuvo, y agregó: "El sector lo integran 13 terminales, más de 600 autopartistas, más de 800 concesionarios y cuando combinamos empleo directo más el empleo indirecto, estimamos que generamos algo así como 500.000 puestos de trabajo".