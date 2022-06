Rechazan declaraciones de Piquet sobre Hamilton

En una entrevista televisiva, realizada en noviembre de 2021, en la cual se refería sobre la definición del campeonato y el incidente que protagonizaron en Silverstone Lewis Hamilton y Max Verstappen, Nelson Piquet, actual suegro del piloto neerlandés, tuvo una desafortunada expresión sobre el piloto británico haciendo referencia de su tono de piel, generando el repudio de esas declaraciones de corte racista.

«Condenamos enérgicamente el uso de cualquier lenguaje racista o discriminatorio. Lewis es pionero en la lucha contra el racismo en nuestro deporte, y es un verdadero campeón de la diversidad dentro y fuera de la pista. Juntos compartimos la visión de un automovilismo inclusivo, y este episodio subraya la importancia de seguir luchando por un futuro mejor«, fue el comunicado del equipo Mercedes, en apoyo de su piloto. Su compañero, George Russell, también lo respaldó y manifestó en sus redes sociales.

«Gran respeto a Lewis Hamilton. Hizo más por el deporte que cualquier piloto en la historia, no solo en la pista sino fuera de ella. El hecho de que él y tantos otros todavía tengan que lidiar con este comportamiento es inaceptable. Todos debemos unirnos contra la discriminación de cualquier tipo«, sostuvo.

La misma Fórmula 1, también se hizo eco de las infortunadas declaraciones de Piquet, quien es tricampeón (1981, 1983 y 1987). «El lenguaje discriminatorio o racista es inaceptable en cualquier forma y no forma parte de la sociedad. Lewis es un increíble embajador de nuestro deporte y merece respeto. Sus esfuerzos incansables para aumentar la diversidad y la inclusión son una lección para muchos y algo con lo que estamos comprometidos en la F1«. declararon en un comunicado.

También la FIA se refirió a los dichos y dejó en claro: «La FIA condena enérgicamente cualquier lenguaje y comportamiento racista o discriminatorio, que no tiene cabida en el deporte ni en la sociedad en general. Expresamos nuestra solidaridad con Lewis Hamilton y apoyamos plenamente su compromiso con la igualdad, la diversidad y la inclusión en el deporte del motor«.

«Es más que un idioma. Estas mentalidades arcaicas deben cambiar y no tienen cabida en nuestro deporte. He estado rodeada de estas actitudes y dirigida toda mi vida. Ha habido mucho tiempo para aprender. Ha llegado el momento de la acción«, respondió el propio Hamilton sobre los dichos del verborrágico brasileño que corrió con Ensign, McLaren, Brabham, Williams, Lotus y Benetton, entre 1978 y 1991.