Arrancaron el Federativo U14

Este domingo se puso en marcha el Federativo U14 de Santa Fe con 35 elencos y la participación de cuatro clubes de la Asociación Rafaelina. Dos de ellos, Ben Hur y Atlético ganaron los dos partidos en sus triangulares de ida.

Repasamos los resultados: Zona 2, en Colón de San Justo, Colón de San Justo 61 vs. Libertad de Sunchales 51; Libertad 58 vs. Atlético Ceres Unión 73 y Atlético Ceres Unión 55 vs. Colón de San Justo 92.

Zona 3, en Ben Hur de Rafaela: Ben Hur 106 vs. Platense Porvenir de Reconquista 30; Platense 59 vs. Santa Rosa de Santa Fe 76 y Santa Rosa 48 vs. Ben Hur 82.

Zona 4, en Sportivo Villa Minetti: Sportivo Villa Minetti 18 vs. Atlético Rafaela 106; Atlético Rafaela 75 vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe 57 y Rivadavia 61 vs. Villa Minetti 54.

Zona 6, en Unión de Sunchales: Unión de Sunchales 0 vs. Sanjustino 20; Sanjustino 37 vs. Unión de Avellaneda 74 y Unión de Avellaneda 37 vs. Unión de Sunchales 102.

El domingo 7 de agosto se disputarán las revanchas.