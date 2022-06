Robaban a mujeres en la calle con un cuchillo: seguirán presos

Dos hombres que están en prisión preventiva por robarle a mujeres en la vía pública en Rafaela continuarán privados de su libertad.

Así lo resolvió el camarista Cristian Pablo Fiz, quien confirmó la decisión de primera instancia que había impuesto la jueza Cristina Fortunato.

Si bien la Defensa había solicitado medidas alternativas no privativas de la libertad para los dos imputados, el juez de segunda instancia hizo lugar a lo planteado por la Fiscalía y mantuvo la medida cautelar por el plazo de ley.

El fiscal que está a cargo de la investigación es Martín Castellano, mientras que en la audiencia de apelación el Ministerio Público de la Acusación (MPA) estuvo representado por la fiscal Fabiana Bertero.

Según precisaron, las iniciales de los imputados son JMB y AFT, y tienen 19 y 18 años, respectivamente.



PELIGROS

PROCESALES

Los fiscales Castellano y Bertero valoraron la confirmación de lo resuelto en primera instancia y señalaron que “el camarista entendió que la probabilidad de autoría de los hechos por parte de los imputados está acreditada”.

Por otra parte, los funcionarios del MPA añadieron que “en su resolución, Fiz aclara que, para la instancia procesal en la que estamos, las evidencias recabadas son suficientes para afirmar que los hechos ilícitos ocurrieron”. Asimismo, hicieron hincapié en que “el camarista afirma que esas evidencias también satisfacen los requerimientos necesarios para endilgar la autoría de los ilícitos a los dos imputados, por lo cual, no se los puede –en esta instancia procesal– eximir de responsabilidad penal”.

Castellano también destacó que “el camarista sostiene que ‘es evidente que la mera disconformidad formal de las partes no resulta suficiente para invalidar la prueba cuestionada, ni para desbaratar los indicadores de responsabilidad penal’”.

Por último, los fiscales del MPA indicaron que “el camarista afirma que ‘los imputados reportan riesgos para los fines del proceso, tanto respecto a su eventual peligro de fuga, como la perturbación de la prueba’”.



LOS HECHOS

La Fiscalía relató que el ilícito que cometieron los dos imputados fue el 7 de enero de este año.

“Utilizaron un cuchillo tipo «tramontina» para sustraerle de forma violenta el teléfono celular a una mujer que estaba sentada en su motocicleta en inmediaciones de calle Kaiser al 500 de Rafaela”, indicaron los fiscales.

Por su parte, los otros tres hechos fueron cometidos solo por el imputado de iniciales JMB. “En las tres oportunidades, el hombre investigado actuó de forma violenta”, remarcaron los fiscales y concluyeron que “a una de las víctimas le sustrajo el teléfono celular, a otra la mochila y a la tercera, la cartera”.