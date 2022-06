Créditos ANSES para jubilados: cómo es el trámite en 5 pasos

De cara a las vacaciones de invierno 2022, los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuentan con un beneficio especial. Se trata de la línea de Créditos ANSES, que van desde los $5.000 y llegan hasta los $240.000.

Se trata de la línea de créditos con plazos de 24, 36 y hasta 48 cuotas. En tanto, los préstamos no son accesibles a todos los titulares de las prestaciones sociales. Quienes pueden acceder a la prestación son jubilados y pensionados, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), Pensiones no Contributivas (PNC) y la pensión no contributiva por Vejez.

El organismo que conduce Fernanda Raverta elevó la edad máxima permitida a 92 años para que los cinco grupos habilitados pueden cancelar las cuotas correspondientes a uno de los préstamos del programa Créditos ANSES.



CUÁLES SON LAS

LÍNEAS DE CRÉDITOS

* Créditos ANSES para jubilaciones y pensiones.

* Créditos ANSES para Pensión Universal para el Adulto Mayor o pensión no contributiva por vejez.

* Créditos ANSES para pensiones no contributivas (Invalidez y Madre de 7 hijos).

* Créditos ANSES para pensiones del Régimen Reparatorio para ex presos políticos.

*¨Créditos ANSES para Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.



CUÁLES SON LOS

REQUISITOS

* Residir en el país.

* Tener menos de 92 años al momento de finalizar el crédito.

* Tener DNI, presentar original y copia.

* Tener CBU de cuenta bancaria propia que se obtiene en el banco, cajero automático o home banking.



CRÉDITOS ANSES 2022:

¿CUÁLES SON LOS VALORES?

* Créditos ANSES para jubilados ANSES: valor de la cuota mínima a pagar de $ 11.257,5

* Créditos ANSES para Pensiones no Contributivas (PnC) por Invalidez: valor de la cuota mínima a pagar de $ 5.253,4

* Créditos ANSES para Pensiones no Contributivas (PnC) para madre de siete hijos o más: valor de la cuota mínima a pagar de $ 7505

* Créditos ANSES Pensiones por Contributivas (PnC) por Vejez: valor de la cuota mínima de $ 5253,4

* Créditos ANSES para Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): valor de la cuota mínima de $ 6004



CÓMO SOLICITAR

UN CRÉDITO ANSES

1) Ingresá a Mi Anses y accedé con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social. Si no tenés clave o no la recordás, tenés que crear una nueva.

2) Reuní la documentación. Recordá que vas a necesitar tu último ejemplar de DNI para iniciar la solicitud. También es importante que revises que tus datos de contacto estén actualizados en Mi ANSES.

3) Iniciá la solicitud. En el menú elegí la opción Créditos ANSES > Solicitar crédito - Jubilaciones y Pensiones. Si tenés más de un beneficio, deberás seleccionar por cual querés solicitar el crédito.

4) Completá todos los datos. Vas a poder simular el monto y la cantidad de cuotas. Elegí la opción de plazo y monto que prefieras. Una vez que hayas verificado todos tus datos (tu DNI, la CBU o cuenta donde vas a cobrar, el monto y cuotas seleccionadas) vas a poder enviar la solicitud.

5) Tu solicitud fue enviada exitosamente. Descargá el comprobante y guardalo. En el comprobante vas a encontrar detallada toda la información sobre el Crédito ANSES que solicitaste.



DETALLES SOBRE

EL DINERO

* Parte de $5.000 hasta $240.000 en 24, 36, 48 o 60 cuotas.

* La cuota no puede exceder el 20% del ingreso mensual.

* El crédito se deposita en la cuenta bancaria dentro de los 5 días hábiles.

* Antes de solicitar tu crédito, vas a poder simular la cuota ingresando en Mi ANSES.

* Si ya tenés un crédito y estás pagando las cuotas podés consultar el estado ingresando a Mi ANSES. (Fuente: Ambito Financiero).