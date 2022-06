Dura derrota del Bicho Verde

Unión de Sunchales perdió anoche como visitante ante Racing de Córdoba por 4 a 0, en uno de los partidos correspondientes a la 16ª fecha del Federal A. El puntero de la Zona B definió rápidamente el encuentro ya que a los 23 minutos del primer tiempo ya ganaba 3 a 0.

El Bicho Verde nunca pudo hacer pie en este partido y con esta nueva derrota (tercera consecutiva) otra vez se complica con la parte baja de la tabla de posiciones.

A pura contundencia, Racing prácticamente liquidó el pleito en la primera parte de la etapa inicial. Franco García anotó el primero a los 8 tras un centro perfecto de Juan Luis Alfaro. A los 19 aumentó Marcos Figueroa para coronar una linda jugada colectiva. Y a los 21 Leandro Fernandez puso el tercero.

La segunda parte mostró al local regulando y aún así, siempre más peligroso que el impotente Unión. A los 35 Emiliano Blanco, que entró muy enchufado, se hizo cargo de un penal que le cometieron a Alan Murialdo y venció por cuarta vez al debutante Agustin Ruffinetti.



LOS DEMAS RESULTADOS

Juventud de Gualeguaychú 4 (Heiz -2-, Curuchet y Larrea) - A. Paraná 1 (Acosta); Gimnasia (CdU) - Gimnasia y Tiro 0; Boca Unidos 0 - Sp. Las Parejas 0; Juv. Antoniana 2 (J. Cáceres - Vargas) - Crucero del Norte 1 (Campozano); Douglas Haig 2 (Caballuci y E. López) - Central Norte 2 (Magno y Berrondo); Sarmiento 3 (Cañete, Roldán y H. González) - San Martín de Formosa 2 (Bonet y Toledo -p-) y Sp. Belgrano 5 (E. Avaro, T. Attis, L. Seimandi, M. Bustamante y D. Muller) - DEPRO 1 (M. Sánchez).

Posiciones Zona B: Racing 35; Central Norte 30; Sarmiento 27; Douglas Haig y Las Parejas 25; San Martín (F) y Gimnasia y Tiro 24; Crucero del Norte 22; Gimnasia (CdU) 20; Sp. Belgrano 18; Boca Unidos y Juv. Antoniana 16; Unión 15; DEPRO 14; Juventud Unida 13; Defensores (VR) y A. Paraná 12.

Próxima fecha (17ª): Crucero del Norte vs. Boca Unidos; Sp. Las Parejas vs. Juventud Unida; Atlético Paraná vs. Gimnasia (CdU); Gimnasia y Tiro vs. Racing; Unión vs. Sp. Belgrano; DEPRO vs. Sarmiento; San Martín vs. Douglas Haig; Central Norte vs. Defensores (VR). Libre: J. Antoniana.