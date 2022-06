Relanzamiento del observatorio comercial y de servicios de Rafaela

Por Giselle Locatelli



Se llevó a cabo este lunes una conferencia de prensa para presentar los nuevos lineamientos que tendrá esta medición de la actividad comercial y de servicios que se realiza en nuestra ciudad. Se trata de una nueva etapa del Observatorio Comercial y de Servicios del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR) y el Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE-DAR).

El evento tuvo lugar en la tarde de este lunes en el Centro Comercial e Industrial y estuvieron a cargo de la misma: Iván Acosta, director ejecutivo del CCIRR; Edgardo Allochis, decano de UCSE-DAR; Hernán Manfredi, docente de UCSE-DAR y Gabriel Corrado, presidente de la Comisión de Comercio y Servicios. El Observatorio Comercial y de Servicios está vigente desde el año 2015 en nuestra ciudad y es posible a partir del trabajo conjunto del CCIRR y el Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE DAR).

En primer término, durante la presentación, Edgardo Allochis definió que “la idea en esta nueva etapa del observatorio es poder brindar los datos estadísticos con la mayor precisión e inmediatez posible y abarcar mayor multiplicidad de rubros. Para llevar a cabo esta muestra necesitamos la colaboración de los comerciantes, de los empresarios de la ciudad. En esto quiero agradecer al Centro Comercial por la amplitud, porque ellos están abriendo la puertas a todos los comercios de la ciudad, a aquellos incluso que no están asociados a la institución porque necesitamos de la colaboración de todos, ya que cuantos más participen de la muestra, mejores resultados obtendremos. Por eso en modo de agradecimiento a esa participación a partir de esta nueva etapa queremos beneficiar con la realización de cursos que van a ser brindados por profesionales de la universidad, o contratados por la universidad, en temas específicos que los mismo comerciantes manifiestan interés en particular.”

A su turno, Hernán Manfredi, se refirió a las modificaciones que se introdujeron en el Observatorio:

“nosotros consideramos junto con el Centro Comercial que después de tantos años recorridos necesitábamos hacer un ajuste, ir por algo más. Ese algo más tiene que ver con una mayor especificidad en la información de los datos que estamos suministrando. Es decir, ampliar la cantidad de comercios para poder ofrecer información específica por cada uno de los rubros. Para eso necesitamos ampliar la muestra, por lo menos lograr mayor representación de los comercios”, precisó y aprovechó la oportunidad para compartir los datos más representativos de la encuesta que se llevó a cabo en el ultimo semestre: “La antigüedad promedio del comercio en nuestra ciudad es 24 años la gran mayoría (el 82,4 %) son de propiedad rafaelina; el 47 % de las empresas tiene personal de entre 26 y 40 años; el 41 % de empresas tiene más de 50% de personal femenino; en cuanto a formación, el 83 % no tiene estudios universitarios, y casi el 60 % de los comercios alquila su local”, agregó Manfredi.

Además, el docente universitario se refirió a los datos que se obtuvieron con respecto a comportamientos digitales: “la pandemia dejó una evolución muy distinta en el comercio. Las redes sociales han tomado protagonismo dentro del comercio, también las ventas por whatsapp. Y el 40% de los comercios utiliza Instagram. Entendemos que esto de las herramientas web es algo que se va a ir desarrollando y eso pretendemos: las próximas capacitaciones van directamente vinculadas a la venta digital”, concluyó. E hizo hincapié en la importancia de la participación: “quiero recordar la importancia de que participen los comercios, no sólo asociados al Centro comercial sino aquellos que no están porque nos permiten tener una mirada muy diversa, es importante el rol del comercio en participar y aportar datos y opiniones, porque en la medida que contemos con información precisa uno puede gestionar. Y quiero valorar mucho el rol del Centro Comercial por dar esta oportunidad de hacer el relevamiento y querer emprender acciones a partir de datos concretos.”, concluyó.

Por último, Iván Acosta reflexionó sobre la importancia de contar con esta herramienta de medición a nivel local: “la idea es tener una mirada local de lo que pasa a nivel nacional y provincial. Muchas veces vemos que en el relevamiento se ratifica un poco lo que pasa a nivel macro y otras veces vemos diferencias, porque a lo mejor la realidad local difiere de lo que pasa a nivel nacional. Por eso es importante tener un termómetro de lo que le pasa al comercio y a los servicios, porque justamente parte de este relanzamiento tiene que ver con poner mayor énfasis en el sector servicios, que muchos rubros tienen que ver con eso, así que apostamos a que crezca y se consolide”.