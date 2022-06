Trasladan Internación y Guardia pediátricas al nuevo Hospital

La Dirección del nosocomio comunicó que este martes se mudará el servicio de Internación que funciona en la ex Clínica Nacer y el próximo jueves se hará lo propio con el servicio de Guardias y Urgencias, que se presta en el actual edificio del efector público de salud. Se proyecta una recarga de atención al quedar el sistema público de salud prácticamente como único receptor de pacientes.

Tal como lo anticipó La Opinión, el pasado 22 de mayo pasado, al finalizar este 30 de junio el convenio entre el mencionado centro privado de salud, que decidió cesar en su actividad, y la Provincia, que se hizo cargo de todas las camas para internación, hoy se iniciará el movimiento de camas y equipamientos desde el edificio de Pueyrredón y San Martín hacia el edificio del Nuevo Hospital Rafaela, sito en Presidente Frondizi y 25 de Mayo, de la ciudad de Rafaela.

Del mismo modo, las autoridades del Jaime Ferré informaron que pasado mañana el servicio de guardia y urgencias pediátricas comenzará a funcionar en el edificio del Nuevo Hospital, sito en Presidente Frondizi y 25 de Mayo, a partir de las 8.

Vale recordar que en agosto de 2020, el grupo propietario de Clínica Nacer, que prestaba el servicio privado de guardia e internación pediátrica y neonatológica anunció el cierre del establecimiento aduciendo que, por efecto de la prolongada cuarentena, la operatividad cayó a una mínima expresión y su mantenimiento económico y financiero se hizo insostenible.

La decisión encendió luces de alerta en la salud pública de la ciudad porque se debía hacer cargo de una mayor demanda, para la que no estaba preparada. Fue así que con el fin de evitar ese colapso se produjo el salvataje del Gobierno provincial, que aportó recursos para el alquiler de un piso, mobiliario, instrumental y equipos de la Clínica, y se pudo descomprimir la demanda de atención que iba a recaer en el sistema público de salud.



RECARGA

DE ATENCIÓN

El edificio siguió siendo de Clínica Nacer pero los médicos, enfermeros y las historias clínicas de los pacientes son del hospital, por lo que ahora todo ese personal y documentación revistarán en el nuevo Hospital.

De esta manera, al menos no se conoce información en contrario, una tradicional clínica -sociedad entre Clínicas y Sanatorios y la Asociación Médica- especializada en la atención e internación de casos pediátricos y neonatológicos cerrará definitivamente sus puertas.

La preocupación sigue siendo la misma que cuando el Ministerio de Salud intervino y administró un sector porque de aquí en adelante prácticamente toda la demanda pediátrica se volcará al Hospital.

Hasta el momento, había dos Guardias Pediátricas en la ciudad, la que funciona en la planta baja de Clínica Nacer, operada por el sector privado, sin participación del hospital y la Guardia Pediátrica del Hospital que funciona en el Hospital actual.

Hasta el momento no se sabe que pasará con la clínica, pero si se cierra toda la demanda también irá al Hospital.

En oportunidad de aquella nota, de poco más de un mes atrás, el director del nosocomio, Dr. Emilio Scarinci, le reveló a La Opinión que “para tener una idea de la demanda pediátrica, el hospital atiende hoy a 150 chicos por día y va a terminar atendiendo 300 por día”.