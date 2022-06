Organizan un operativo masivo de "colonoscopías solidarias"

La Agencia provincial de Control del Cáncer organizó dos jornadas masivas de “colonoscopías solidarias”, una acción que coordina profesionales, recursos y tecnología para ofrecer el acceso a pacientes a un estudio de complejidad que sirve para la prevención y detección temprana del cáncer colorrectal. Se trata de un operativo de salud que suma en un mismo día y lugar la posibilidad de brindar estudios gratuitos y de calidad a la mayor cantidad de pacientes en simultáneo.

La actividad tendrá lugar el 30 de junio y el 1 de julio en el Hospital de Día del Cemafe, y se sumarán gastroenterólogos, técnicos y anestesistas de distintos efectores de la ciudad de Santa Fe, que participarán de las jornadas solidarias impulsadas por la Agencia provincial dependiente del Ministerio de Salud. La acción permitirá que más de 40 hombres y mujeres de distintas localidades que durante la pandemia no hayan podido acceder al estudio de colonoscopía indicado por su médico, puedan hacerlo en esta oportunidad.

Para la organización de estas jornadas, la Agencia de Control del Cáncer trabajó previamente en el seguimiento individualizado de cada uno de los pacientes con estudios pendientes. Los mismos, hombres y mujeres entre 50 y 75 años, fueron detectados en primer lugar gracias a que en el último año se ha intensificado el alcance de tamizaje a través de Test de Sangre Oculta en Materia fecal, un estudio simple y gratuito que no requiere preparación previa y que permite detectar quienes son las personas que deben realizarse estudio de colonoscopía.

“Se reunió un equipo de gastroenterólogos y aportes de equipamiento extra para que se pudieran hacer en dos días decenas de estudios con colonoscopía para evaluar puntualmente la presencia de alguna lesión que pudiera ser causa de esta pérdida de sangre que se haya detectado con el Test de Sangre Oculta, y eventualmente extirpar lesiones si se las encontrara”, explicó Graciela López de Degani, directora de la Agencia de Control del Cáncer.

La Agencia trabajó en el último tiempo en reclutar a cada uno de los pacientes que ya fueron controlados para la prevención de cáncer de colon pero que no hayan avanzado con el estudio de colonoscopía indicado cuando el Test de SOMF que se realizó da positivo.

Se convocaron así a 42 personas oriundas de Esperanza, San Javier, San Jorge y Santa Fe. “La intención es que todos los pacientes se puedan realizar este estudio tan valioso para la prevención de una patología prevalente en la población de Santa Fe como lo es el cáncer colorrectal, un estudio que detecta lesiones pre cancerosas y que las extirpa en caso de encontrarlas evitando que se desarrollen”, destacó López de Degani. La funcionaria adelantó que estas Jornadas Solidarias de Colonoscopía también se replicarán en otras ciudades como Rafaela, Rosario y otras localidades a determinar a lo largo del año, de acuerdo al estudio de las necesidades de cada región.