Grupo de transportistas protestará en el Obelisco

BUENOS AIRES, 28 (NA). - Ante la falta de soluciones por la escasez de combustible y la demora en la resolución de un ajuste en la tarifa de granos, un grupo de transportistas realizará hoy una protesta en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires.

La medida fue aprobada en asamblea por Transportistas Unidos de la Argentina, Autoconvocados Unidos, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias y la Unión Nacional de Transportistas y Afines de la República Argentina.

Este conjunto de entidades está llevando adelante un paro por tiempo indeterminado que ya suma siete días y hoy trasladará su reclamo al microcentro porteño. No se descarta que se organice una caravana de camiones hacia la ciudad para visibilizar el descontento del sector.

La Agencia de Seguridad Vial de la provincia de Santa Fe reportó ayer cuatro cortes de rutas: Nacional 11 y Provincial 91, a la altura de Villa La Ribera; Nacional 11, en la localidad de Nelson; Nacional A012 y Provincial 18, en Piñero; y Nacionales 33 y 7, en Rufino.

En tanto, en la provincia de Buenos Aires la situación se puso muy tensa en los corredores que apuntan al puerto de Bahía Blanca.

En la protesta confluyen dos factores: por un lado la falta de gasoil que ya se extendió a todo el país y por otro el reclamo por un ajuste en la tarifa de transporte de granos.

La escasez de combustible ya es notoria en 23 provincias, según el último estudio de FADEAC publicado realizado durante la semana pasada.

Ese trabajo señaló que en Buenos Aires, CABA, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, San Juan, Mendoza, La Rioja y La Pampa, prácticamente no se consigue gasoil.

En tanto, en San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, existe un severo racionamiento.

Por el momento, sólo en Chubut y Tierra del Fuego el abastecimiento es normal.

El racionamiento en el suministro y el aumento de precio por sobre el oficial está convirtiendo en inviable cada viaje.

Acerca de la tarifa de granos, es el principal reclamo del grupo que la semana pasada cortó la Autopista La Plata - Buenos Aires. Los transportistas piden que el gobierno intervenga en un ajuste de la tarifa de referencia, pero desde el Ministerio de Transporte afirman que no pueden intervenir en la libre contratación entre privados.

Para mañana está prevista una nueva reunión entre los dadores de carga y las principales entidades que representan a transportistas para definir un nuevo cuadro tarifario.