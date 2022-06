"Van en la dirección contraria de lo que se necesita", consideró Redrado

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El economista Martín Redrado, ex presidente del Banco Central, consideró que los nuevos controles sobre las importaciones "van en la dirección contraria de lo que se necesita", y estimó necesario unificar los distintos tipos de cambio que existen en el país.

"La Argentina necesita aumentar la oferta de divisas y no seguir con esta represión, que refleja que el Banco Central tiene cada vez menos reservas netas", sostuvo.

La autoridad monetaria adaptó este lunes el sistema de pagos del comercio exterior para responder a las necesidades extraordinarias de divisas para la importación de energía.

Redrado consideró que las nuevas restricciones "van a generar mayor presión sobre los diferentes tipos de dólar que hay en el país, algo que es necesario unificar".

"El presagio es que habrá nuevas distorsiones en la economía", estimó el ex funcionario, para quien el problema "se resuelve con incentivos a la oferta y no con restricciones a la demanda".