Criticó las restricciones del Central a las importaciones

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La Unión Industrial Argentina (UIA) criticó las nuevas trabas a las empresas para el acceso a divisas con el fin de pagar importaciones y enfatizó que "no se puede ni se debe frenar la producción".

"Si se para el proceso de producción la reactivación no se puede dar", afirmó el presidente de la entidad, Daniel Funes de Rioja.

En declaraciones radiales, el industrial cuestionó las medidas que se conocieron a primera hora de la mañana de este lunes por parte del Banco Central (BCRA), por las cuáles las empresas deberán buscar su propia fuente de financiamiento para traer insumos desde el exterior.

Ante la delicada situación, y tras reunirse con Funes de Rioja, el titular de la autoridad monetaria, Miguel Pesce, aceptó la conformación de una mesa de diálogo con el sector industrial "para mejorar la regulación sobre el pago de las importaciones".

Pesce dijo que "la coyuntura internacional compleja elevó significativamente el costo de la importación de energía y este efecto esperamos que se sostenga hasta octubre, cuando se empiecen a moderar las necesidades de importación".

Frente a este escenario, el titular del BCRA afirmó que "es necesario que todos los que participan en el mercado de cambios contribuyan a mejorar el balance cambiario obteniendo financiamiento para el pago de las importaciones".

Los industriales vienen quejándose de esta situación desde hace varias semanas y la escasez de dólares se agudizó con la llegada del invierno y la necesidad de aumentar las importaciones de energía.

"Cuando dicen que van a importar 15% más que en 2021, en términos de valor esto no alcanza, lo vamos a analizar", señaló Funes de Rioja.

"En el caso de las pymes nos preocupa el acceso a la divisa. Queremos que se busquen mecanismos a través del sistema financiero", reclamó el industrial, quien añadió que "insumos hacen faltan en todas las industrias".