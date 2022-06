Gran festival de boxeo en el "Hongo" de Ferro

El venidero viernes 1 de julio, desde las 21.30, se desarrollará en el Club Ferrocarril del Estado un atractivo festival de boxeo, toda vez que tendrá tres peleas profesionales y cinco amateurs. La organización estará a cargo de Los Angeles Blanco, con el auspicio de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Rafaela.

El dato saliente será la presencia en las contiendas rentadas de los principales referentes en ese ámbito del deporte de los puños en la ciudad. En la primera estará Víctor Exner frente a Sergio Carabajal (Buenos Aires); en la segunda Nicolás Blanco frente a Enzo Cancino (Villa María) y en el fondo se presentará el Loco Omar Díaz (11-3-0) ante Javier Britos (Buenos Aires 2-11-0).

Este es el detalle de la programación: combates amateurs, a 4 rounds: Franco Torres (Rafaela) vs. Cristian Batistone (Sunchales); Femenina, Florencia Ruiz (Rafaela) vs. Candela Gimenez (San Francisco); Nicolás Morlachi (Rafaela) vs. Franco Quintana (San Guillermo); Rodrigo Lorente (Rafaela) vs. Ezequiel Delgado (Santa Fe).

Eliminatoria provincial amateur, Rodrigo Mariani (Rafaela) vs. Iván Actis (San Guillermo).

Combates profesionales: primera pelea, a 4 rounds, Víctor Exner (Rafaela) vs. Sergio Carabajal (Buenos Aires); segunda pelea, Nicolás Blanco vs. Enzo Cancino (Villa María); tercera pelea, a 6 rounds, Omar Díaz (Rafaela) vs. Javier Britos (Buenos Aires).