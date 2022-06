Se entregaron 349 netbooks

Este lunes se realizó la entrega de 349 netbooks en la escuela Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 429 "Mario R. Vecchioli", en el marco del plan Federal “Conectar Igualdad”. El Ministerio de Educación de la provincia promueve la política educativa “Conectar Igualdad”, que forma parte del Plan Federal del Ministerio de Educación de la Nación para proveer tecnología al sistema educativo con programas de conectividad, equipamiento, propuestas de capacitación docente en TICs y una plataforma virtual de navegación gratuita.

En la oportunidad, Rosario Cristiani, secretaria de Gestión Territorial Educativa, manifestó: "Este es un día muy especial para nosotros, y probablemente pueda ser muy poco objetiva con esta escuela porque es mi escuela. Yo me he formado en esta escuela y tengo un amor especial, tanto como el Gobernador que siempre nos recuerda que se formó en esta escuela”.

Cristiani también agregó que “poder estar hoy entregando estas netbooks es un momento muy importante y de mucha felicidad. Un programa nacional, como el Conectar Igualdad, que al terminar esta semana vamos a tener entregadas 21.000 computadoras en toda la provincia en una primera etapa. Gracias a la gestión del Gobernador, la provincia va a recibir 40.000 computadoras. En la Región 3 llevamos entregadas 2000 en las escuelas urbanas a los alumnos de 2º año. Y en las rurales, las reciben los alumnos de 1, 2 y 3º año”. “Es un despliegue importante de un programa que lamentablemente fue discontinuado entre 2015 y 2019. Por eso celebramos que el Gobierno nacional haya hecho un esfuerzo presupuestario importante para poder restituirlo, ya que achica brechas de desigualdad. El Estado está pensando cómo hacer para que todos los alumnos puedan tener las mismas posibilidades y las mismas condiciones para poder aprender”, concluyó Cristiani.

Por su parte, la directora provincial de Tecnologías Educativas, Romina Indelman, indicó: “Estoy a cargo del operativo de Conectar Igualdad que implica llegar con las netbooks a todas las escuelas del territorio santafesino. Estamos contentos de poder llegar, de poder cumplir, de poder entregar los aparatos a cada uno de los alumnos”.

El senador Alcides Calvo también se refirió al valor de retomar un programa que había sido interrumpido: “Vemos las caras de alegría, y no solamente de los alumnos, sino de toda su familia. Así que estamos contentos de que la Provincia haya llegado a los 21.000 equipos informáticos entregados hasta la fecha, del total de 40.000. Estamos hablando ya casi de más de la mitad, y estamos llegando a los lugares más pequeños de zonas rurales, pero también a los grandes establecimientos educativos”. “Esto está muy vinculado también a la ley de conectividad que permita que no solamente haya Internet, sino que los estudiantes puedan tener sus respectivos equipos informáticos para poder indagar, para poder investigar, para poder integrarse a actividades culturales, sociales. Realmente, muy contento porque nos estamos poniendo a la altura de lo que hoy necesitan los jóvenes y adolescentes, que es la conexión, la conectividad como una herramienta de trabajo, pero también de aprendizaje pedagógico y educativo”, completo el legislador.

Por último, Mariana Andereggen, secretaria de Educación Municipal explicó: “Estamos muy felices de acompañar otra nueva entrega de netbooks en la ciudad. Hoy se están entregando 349 a todos los estudiantes del segundo año de la escuela Nº 429 Mario Vecchioli. Esto significa un momento para celebrar porque son herramientas tecnológicas que se suman para achicar brechas. En la pandemia vimos más que nunca la diferencia qué significó en un estudiante, tener una herramienta tecnológica que le permita estudiar y acceder a información con mayor calidad, celeridad desde su casa y poder seguir conectado". “Más allá de la presencialidad o no, son herramientas que suman para hacer aprendizajes significativos, para prepararse al mundo al que van a estar accediendo. Así que estamos muy felices de esta entrega que, como lo dijo Rosario Cristiani, llega para establecer igualdad”; finalizó Mariana Andereggen.



PRESENTES

De la actividad participaron también, el intendente Luis Castellano; el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; el delegado de Educación, Región III, Gerardo Cardoni; la directora de la Escuela Mario Vecchioli, María Eugenia Marzioni; entre otras autoridades.