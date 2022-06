Guzmán testea esta semana la confianza de los mercados

El ministro de Economía, Martín Guzmán, deberá enfrentar este martes una de las operaciones financieras más exigentes y trascendentes de su gestión en la cual se verá si el mercado sigue manteniendo la confianza en la capacidad de pago del del gobierno de la deuda indexada por inflación.

Guzmán tendrá que salir a buscar fondos para pagar vencimientos por 243,000 millones de pesos, una cifra que es sustancialmente menor a los 600.000 pesos originales que pudo reducir gracias a un canje de deuda.

El canje de la semana pasada tuvo buenos resultados, aunque se trató casi en su totalidad de vencimientos intra estado, de títulos que estaban en manos de agencias y dependencias públicas.

Las condiciones en las que Guzmán tiene que renovar vencimientos y a su vez conseguir algunos fondos más para financiar el déficit fiscal son complicadas. Según indica un informe de la consultora GMA Capital "tras algunos días tranquilos, los rescates en los Fondos Comunes de Inversión CER (FCI-CER) y los denominados T+1 volvieron a crecer".

"Solo en junio, un monto de $270.000 millones salió de estas categorías para migrar, en buena medida, hacia posiciones de riesgo bancario (FCI Money Market y plazos fijos)", señala GMA Capital.

El informe señala que "en el marco de un mercado en pesos que continúa virtualmente paralizado, el Banco Central operó fuertemente sobre la curva de títulos CER para defender las paridades de los bonos más cortos y no complejizar el programa financiero oficial".

"En rigor, la autoridad monetaria habría intervenido con una emisión de $420.000 millones en lo que va de junio, una cifra que no es no trivial porque equivale casi al 11% de la base monetaria", señala GMA Capital.

La administradora de fondos advierte, en ese sentido, que "sin inversores privados dispuestos a participar voluntariamente de las subastas para refinanciar los vencimientos, el panorama para el Tesoro se oscurece".

"En lo que queda del año, hay compromisos por $ 3,6 billones (USD 29.200 millones al tipo de cambio oficial). Y en 2023, los pagos totalizan $ 3,9 billones (USD 31.600 millones).

De esta forma, la suma para los próximos 19 meses (incluyendo junio) alcanza los $ 7,5 billones (USD 60.800 millones), y un 75% de esos vencimientos corresponden a bonos indexados por inflación", sostiene.

Con este escenario, Guzmán presentó el menú de instrumentos para obtener los $ 243.000 restantes y ofreció una tasa de interés real positiva.

-LELITE con vencimiento el 29 de julio, con un precio de adhesión que resulta en una TNA del 51% y una TEA del 61,72% para los 29 días de plazo.

-Reapertura de las LEDES con vencimiento a fines de Agosto, Octubre y Noviembre con precios máximos de suscripción que implica para el inversor garantizar las siguientes tasas mínimas: TNA 55,57%/TEA 70,06%; TNA 58,43%/TEA 70,46% y TNA 60,01%/TEA 70,80%.

Reapertura de las LECER con vencimiento 21 de octubre y 16 de diciembre de 2022.

-Nueva LECER con vencimiento 23 de noviembre de 2022 con precio máximo de suscripción que garantiza al inversor una tasa real del 2,75%.

-Reapertura de los bonos vinculados al dólar estadounidenses (dollar-linked) con vencimiento el 28-4-2023 y 30-4-2024.

Las ofertas podrán presentarse entre las 10 y las 15 del martes 28 y la Segunda Vuelta, para las especies elegibles del Programa Creadores de Mercado, el miércoles 29 de junio de 11 a 13.30 hs.