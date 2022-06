Liga: Peñarol no pudo con Libertad

En la tarde de ayer tuvo continuidad la segunda fecha del torneo Clausura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.

Los resultados: Brown 0 vs Bochazo 0, Florida 0 vs Ramona 2 (33m ST Lucas Volken y 49m ST de penal Franco Jominy), Libertad 3 (9m PT Kevin Muñoz, 17m PT Enzo Fernández y 31m ST Jair Triverio) vs Peñarol 1 (24m PT Gino Alessio). Lunes 27: 20:00hs Atlético de Rafaela vs Ben Hur (Ángelo Trucco). Martes 28: 21:30hs Arg. Vila vs. Ferrocarril del Estado (Mauro Cardozo), Dep. Tacural vs. Unión de Sunchales (Rodrigo Pérez).



Ya jugaron: 9 de Julio 0 vs Dep. Aldao 1, Arg. Quilmes 2 vs Atlético María Juana 0, Talleres (MJ) 0 vs Sportivo Norte 3.



PRIMERA B (Fecha 3): ZONA SUR: Zenón Pereyra 0 vs. La Hidráulica 2, Sportivo Santa Clara 1 vs. San Martín 1, Defensores de Frontera 1 vs. Libertad de Estación Clucellas 1, Juventud Unida 0 vs. Susana 0. ZONA NORTE: Argentino de Humberto 2 vs. Independiente San Cristóbal 2, Belgrano de San Antonio 0 vs. Tiro Federal 0, Sp. Roca 0 vs. Bella Italia 0, San Isidro 1 vs. Moreno de Lehmann 2.