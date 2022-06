Acuchillado por una parejita en la Terminal

Un hombre de 39 años, domiciliado en la localidad de Colonia Aldao, dio cuenta ante personal policial de la Comisaría Seccional 2ª, que a las 16.30 del viernes, en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Sunchales, tomó un colectivo para dirigirse a Rafaela.

Siguiendo con el relato, al subir al micro el denunciante se percató que se encontraba en uno de los asientos su exhijastra Milagros E. de 17 años junto a su pareja a quien no conoce. Al sentarse en un asiento del colectivo, la jovencita de 17 años, se dio vuelta hacia donde él se encontraba sentado y habría comenzado a gritarle insultos.

El hombre no le dio importancia, pero al llegar a Rafaela y dirigirse hacia el estacionamiento donde se encuentran los minibuses urbanos, escuchó más insultos, y en un momento dado comenzó a recibir golpes de puño sobre su cabeza y patadas, propinados por la pareja de mención.

En ese contexto, el sujeto agresor mostró un cuchillo y le propinó varios puntazos provocándole heridas como así también la rotura de su campera; por lo que corrió hasta donde se encuentra el personal de Seguridad de la Terminal para pedir ayuda.

Luego de ocurrido esto la pareja de agresores se retiró en un remís con rumbo desconocido.

El herido fue trasladado hacia el Hospital Jaime Ferré, donde fue examinado por el médico de guardia diagnosticándole lesiones de carácter leves.

No obstante, la víctima tomó la decisión de realizar la denuncia correspondiente e instar una acción penal contra los autores de la agresión, como así también manifestó que siente temor por su vida, solicitando prohibición de acercamiento hacia su persona.

Tomó conocimiento de lo sucedido la fiscal de turno Dra. Lorena Korakis, por el delito calificado provisoriamente como "lesiones leves dolosas y amenazas".