Con certificado internacional

En las últimas horas, estuvo presente en nuestra ciudad Ernesto Gorla, juez nivel C de la Federación Internacional de Atletismo Amateur (IAAF) y de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), para recorrer y establecer la validez de todos los detalles relacionados con el circuito en donde se correrá la Media Maratón 21K de la ciudad de Rafaela “Daniel ‘Tecla’ Farías”.

Se trata de un paso adelante que da la Municipalidad de Rafaela en cuanto a la organización de uno de los eventos más destacados y convocantes del año que se llevará a cabo el próximo domingo 23 de octubre, horas antes del cumpleaños de nuestra ciudad.

“Estamos trabajando para que nuestra media maratón sea una marca registrada. Para ello, dialogamos y escuchamos a quienes son los verdaderos protagonistas –los corredores-. Entonces, a pedido de ellos hemos modificado algunos puntos del circuito y le dimos entidad a esos cambios con una certificación”, comentó el subsecretario de Deportes y Recreación, Ignacio Podio.

“Este es un paso más que damos para potenciar nuestra media maratón y, cuando hablamos de certificación, es importante decir que estuvo con nosotros el juez nivel C de la IAAF efectuando esa labor que permite ratificar las características del circuito que utilizaremos para el desarrollo de la competencia”, dijo.

Precisamente, Ernesto Gorla indicó que “fue una iniciativa de la Municipalidad de Rafaela realizar una certificación de los 21 kilómetros y venimos trabajando desde ayer efectuando todas las mediciones preliminares, los controles del circuito para, hoy, realizar la certificación”.



El proceso de medición



Con respecto al sistema utilizado, el juez puntualizó que “es antiguo, pero el mejor porque no se compara con un GPS porque los medios electrónicos son demasiado buenos, pero, a veces, fallan. Entonces, es un contador que se coloca en la rueda de una bicicleta, se calibra para establecer cuántas vueltas de una rueda corresponde a la medición del contador, se multiplica por el kilómetro y se van sumando. Por lo tanto, cada kilómetro tiene su número exacto”.

Gorla agregó que “el sistema de medición es así de riguroso porque hay que hacer muchos cálculos previos que, si bien son tediosos, brinda una medición perfecta”.

Finalmente, Rodrigo Visconti, atleta local resaltó que la certificación del circuito en donde se llevará a cabo la media maratón “beneficiará a quienes la corran, en especial, en el caso de que se presenten atletas de élite ya que la marca que registren les podría servir para el ranking, puesto que un posible récord sería reconocido”.

Vale aclarar que Rodrigo Visconti colaboró en el diseño de circuito.