Rovanperä encabezó el póker de Toyota en WRC

No hay superficies a las que no se adapte ni exigencias que no pueda superar. Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) demostró su versatilidad en los difíciles caminos del Rally Safari de Kenya, que se adjudicó de manera contundente, liderando el póker de la marca japonesa.

Un dominio impensado en el Campeonato Mundial, pero que ya se insinuaba tras completarse la etapa del sábado, cuando estaban al frente de la clasificación general nada menos que cuatro Toyota, una tendencia que se ratificó ayer en un fin de semana soñado para una máquina poco menos que imbatible en el WRC.

El británico Elfyn Evans, el japonés Takamoto Katsuta y el francés Sébastien Ogier completaron la excepcional labor del Toyota Gazoo Racing, en tanto que el belga Thierry Neuville (Hyundai i20) finalizó quinto en la única fecha mundialista que se realiza en el continente africano.

Rally de Kenya (general): 1° Kalle Rovanperä (Toyota Yaris), en 3h40m24s9d; 2° Elfyn Evans (Toyota Yaris) a 52s8d; 3° Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) a 1m42s7d; 4° Sébastien Ogier (Toyota Yaris) a 2m10s4d; 5° Thierry Neuville (Hyundai i20) a 10m40s9d; 6° Craig Been (Ford Puma) a 23m27s9d; 7° Joudan Serderidis (Ford Puma) a 40m16s5d; 8° Sébastien Loeb (Ford Puma) a 32m12s6d; 9° Kajetan Kajetanowicz (Skoda Fabia) a 35m37s6d y 10° Oliver Solberg (Hyundai i20) a 37m36s6d.

Campeonato: Kalle Rovanperä 145 puntos; Thierry Neuville 80; Ott Tänak y Takamoto Katsuta 62; Craig Breen 60 y Elfyn Evans 57.