Lo que viene para la "Crema"

Atlético de Rafaela sigue sin levantar cabeza y ahora son once los partidos que suma sin poder ganar en la temporada 2022 de la Primera Nacional.

Luego de la derrota de anoche ante Tristán Suárez con goleada por 4 a 0 la “Crema” tendrá una semana para recomponerse y prepararse de cara a su próxima presentación.

El elenco que conduce Ezequiel Medrán recibirá el próximo domingo 3 de julio a San Martín de Tucumán, uno de los protagonistas que tiene el torneo. El ‘Ciruja’ suma 40 puntos y es escolta del líder, Belgrano de Córdoba (tiene 46).

El encuentro correspondiente a la fecha 22 se jugará en el estadio Monumental, sin público visitante, desde las 18.30hs.

Luego de dicho encuentro ante los tucumanos Atlético de Rafaela tendrá el siguiente fixture:

Fecha 23 vs Defensores de Belgrano (V)

Fecha 24 vs Brown de Adrogué (L)

Fecha 25 vs Chacarita (V)

Fecha 26 vs Guillermo Brown (L)

Fecha 27 vs Libre

Fecha 28 vs Santamarina de Tandil (V)

Fecha 29 vs Estudiantes Buenos Aires (L)

Fecha 30 vs Atlanta (V)

Fecha 31 vs San Martín San Juan (L)

Fecha 32 vs Chaco For Ever (V)

Fecha 33 vs San Telmo (L)

Fecha 34 vs Gimnasia Mendoza (V)

Fecha 35 vs All Boys (L)

Fecha 36 vs Güemes Santiago del Estero (V)

Fecha 37 vs Deportivo Riestra (L)