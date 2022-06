Cancio en el "Rally del Poncho"

La fecha del Rally Argentino que marcó un récord, con la participación de 12 máquinas de la clase RC2, autos de última generación mundial, que no paran de desembarcar en el certamen, también tuvo un emocionante desenlace en la divisional mayor del "Rally del Poncho", que concluyó ayer en la provincia de Catamarca.

Marcos Ligato - Rubén García dominaron la etapa del sábado y mantenían la diferencia en el comienzo del domingo, pero sobre el final de la primera mitad de esa última jornada, la rotura del neumático trasero izquierdo del Citroën C3 R5 les hizo perder algo de tiempo y allí Alejandro Cancio - Diego Cagnotti, que se mantuvieron siempre muy cerca de la dupla del Tango Rally, aprovecharon y tomaron el liderazgo, para no dejarlo más y lograr el segundo triunfo consecutivo tanto en la temporada 2022, como en la prueba catamarqueña.

Una victoria que significa mucho para el neuquino, porque lo hizo con un Skoda Fabia nuevo, que había entrado pocos días antes de la carrera al país, también porque logra seguir con la racha ganadora que había comenzado en el Rally del Petróleo y los Dinosaurios y además porque se consolida con su equipo propio, el PS Sports, que no para de expandirse y en esta carrera contó con tres unidades de la marca checa dentro de su estructura.

El local Augusto D'Agostini, navegado por Juan Pablo Carrera, festejó su tercer podio en cuatro carreras al finalizar tercero, con otro Skoda Fabia, mientras que los cinco primeros lugares los completaron Miguel Baldoni - Gustavo Franchello (Skoda Fabia) y Martín Scuncio - José Díaz (Hyundai i20).