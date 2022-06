Curso de educación vial en la Escuela de la Plaza

Estudiantes de quinto año de la Escuela de la Plaza finalizaron el curso Mi Primera Licencia de Conducir, el programa impulsado por la Municipalidad de Rafaela desde hace 10 años que en esta edición se produce en el marco de la campaña de seguridad vial y protección de la vida "¿Quién Pierde?".

El acto de cierre incluyó la entrega de certificados a los alumnos participantes y contó con la presencia del secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel; la directora de la Escuela de la Plaza, nivel secundario, Adriana Marín; y Cristina Beldoménico y Gabriel Fratini, del Departamento Divulgación, Capacitación y Educación Vial. Es válido recordar que Mi Primera Licencia de Conducir vincula al Estado local con la entidad educativa desde hace nueve años.

Por otra parte, "¿Quién Pierde?" estará presente en todas las escuelas de nuestra ciudad, a partir de un convenio que establecieron el Municipio y la Provincia.

Franca, alumna de la Escuela comentó que “el curso me encantó. Fue una experiencia muy linda que nos sirvió a todos, en especial, porque estamos a un paso de obtener la licencia de conducir. Hay muchas cosas sobre las cuales me enteré y no sabía”.

Por su parte, Santino destacó que aprendió “sobre muchas cuestiones de las leyes de tránsito que no conocía. También empezamos a preparar unos proyectos para llevar a cabo junto con nuestros padres, aplicándolos, por ejemplo, al momento en el que salimos de la escuela”.



NUEVOS CONDUCTORES

Asimismo, Jorge Muriel dijo: “Nos llevamos la devolución de los chicos, su interacción durante todas las jornadas y sus aportes”. “Mi Primera Licencia de Conducir es una herramienta fundamental para quienes, dentro de poco tiempo, serán nuevos conductores”, afirmó.

Muriel indicó que la expansión del programa, en el marco de la campaña “¿Quién Pierde?” significa “democratizarlo porque le dará la posibilidad a todos los alumnos de quinto y sexto año de todas las escuelas de la ciudad de recibir este programa”.

Finalmente, Adriana Marín, manifestó que “sentimos que este es un paso muy importante antes de que las y los chicos de quinto año accedan a su primera licencia de conducir y que la Escuela, junto con la Municipalidad, los puedan acompañar nos parece muy importante”.