Atlético, más golpeado que nunca: fue goleado 4-0 por Tristán Suárez

La ‘Crema’ se hunde en la tabla. Quedó a dos puntos del descenso y aún debe quedar libre. El ‘Lechero’ entendió cómo se debía jugar el partido y no perdonó. Panorama complicado por Alberdi.

El Atlético de Rafaela sufrió ante Tristán Suárez una derrota con números de catástrofe. Al conjunto de Juan Manuel Llop le bastaron solo 16 minutos para anotar los dos primeros goles del 4 a 0 definitivo en el estadio 20 de Octubre, en Ezeiza. Era un partido especial. Una final para dos equipos que pelean por quedarse en la categoría y uno lo entendió como tal; el otro, nunca le encontró la vuelta.

La ilusión de la “Crema” duró poco. Sólo 6 minutos fue lo que tardó el “Lechero” para ponerse arriba en el marcador con el gol de Braian Miranda, de penal. Instantes después fue Nicolás Messinitti el que aumentó diferencias en el marcador. ¿Atlético? No tuvo reacción. Sin juego asociado, sin ideas claras en ofensiva y con una defensa que sigue cometiendo errores groseros apenas, lejos estuvo de descontar y ponerse en partido. En el complemento, con algo de ‘reacción’ por parte del conjunto celeste, con más intensiones que claridad, los espacios en el fondo sólo le facilitaron las cosas al local para ampliar distancias en el resultado. Braian Oyola, de penal, y otra vez Messinitti, a los 22 y 26 minutos, respectivamente, sentenciaron la historia.

Sobre el final del encuentro Julio Salvá se fue expulsado tras cometer una infracción al borde del área.

Cuando más necesitaba ganar, Atlético sufrió su peor derrota en la temporada 2022 de la Primera Nacional y Ezequiel Medrán sigue sin conocer la victoria como DT albiceleste (2 perdidos y 4 empates). Ahora son once los partidos que acumula el elenco rafaelino sin poder sumar de a tres y se hunde en la tabla de posiciones.

¿Quién lo diría? Un plantel que se armó para pelear por el ascenso, ahora comprometido con su permanencia en la categoría. Como si esto fuera poco, quedó a sólo dos unidades de los puestos de descenso y aún debe quedar libre.

Hoy, está en caída libre y es difícil saber si tocó fondo o si todavía hay lugar para más papelones.



Las formaciones y síntesis del encuentro:

TRISTÁN SUÁREZ: Cristian Correa; Mariano Bettini, Gabriel Tomasini, Brian Cucco y Nicolás Pantaleone; Emanuel Molina, Mateo Montenegro, Braian Miranda y Braian Oyola; Cristian Núñez y Nicolás Messinitti. Suplentes: Ezequiel Bacher, Mateo Comignaghi y Braian Aquino. DT: Juan Manuel Llop.



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Federico Torres, Fabricio Fontanini, Mauro Osores y Jonás Aguirre; Nicolás Laméndola, Facundo Soloa, Emiliano Romero y Marco Borgnino; Mauro Albertengo y Claudio Bieler. Suplentes: Jonatan Fleita, Mateo Castellano y Guillermo Funes. DT: Ezequiel Medrán.



Goles en el primer tiempo: 6m, de penal, Braian Miranda (TS) y 15m Nicolás Messinitti (TS).

Goles en el segundo tiempo: 22m, de penal, Braian Oyola (TS), 26m Nicolás Messinitti (TS)

Incidencias: ST 42m Expulsado Julio Salvá (AR).

Amarillas: G.Tomasini, C. Núñez y Messinitti (TS); J. Aguirre, Borgnino, Torres y Fontanini (AR)



Cambios: PT 40m Nahuel Tecilla x Cucco (TS). ST 00m Ayrton Portillo x Facundo Soloa (AR), 12m Franco Faría x Laméndola (AR), 33m Maximiliano Brambillo x Messinitti y Enzo Arreguín x Núñez (TS), 34m Gonzalo Lencina x Bieler (AR), 38m Leonel Canzoniero x Miranda (TS), 44m Nahuel Pezzini x Albertengo (AR).



Estadio: 20 de Octubre.

Árbitro: José Carreras.

Asistentes: Mariano Ruas y Matías Arevalo.

Cuarto árbitro: Mariano Negrete.