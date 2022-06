José Luis Costamagna logró su tercer podio consecutivo en el Turismo Pista

José Luis Costamagna (VW Up) no se baja del podio. Ayer festejó, por tercera vez consecutiva, entre los tres mejores en la Clase 2 del Turismo Pista, que se presentó en el "Autódromo Provincia de La Pampa" de Toay, para disputar la quinta fecha de su temporada 2022.

El susanense, que venía de ser tercero en Concordia y segundo en Paraná, logró acceder al tercer escalón en la final, que tuvo como ganador a Danilo Gil y como inmediato escolta a Mariano Sala (ambos con Corsa).

En otra meritoria labor finalizó séptimo Máximo Gauchat, en tanto que Cristian Vaira fue 22° Ricardo Saracco 26° y Maximiliano Andreis 27° (todos con VW Up).

Clase 2 (final): 1° Danilo Gil (Corsa), en 21m12s296; 2° Mariano Sala (Corsa) a 218 milésimas; 3° José Luis Costamagna (VW Up) a 856; 4° Santiago Tambucci (Celta) a 4s127; 5° Alejo Cravero (VW Up) a 4s345; 6° Luciano González (Corsa) a 4s766; 7° Máximo Gauchat (VW Up) a 5s043; 8° Ezequiel Bosio (VW Up) a 5s315; 9° Santiago Lantella (VW Up) a 6s456; 10° Facundo Ríos (VW Up) a 6s731.

Campeonato (cinco fechas): Luciano González 138,5 puntos; Danilo Gil 125; Franco Fauret 122; José Luis Costamagna 115,5; Cristian Garbiglia 115; Mariano Sala 107,5; Alejo Cravero 107; Santiago Tambucci 82; Nicolás Herrera 79,5; Marín Chico 76; Máximo Gauchat 66… Maximiliano Andreis 21,5… Cristian Vaira 8… Ricardo Saracco 4,5.

Próxima fecha (sexta): 15, 16 y 17 de julio en el "Autódromo San Nicolás Ciudad", provincia de Buenos Aires.