La UNRaf y las MiPyMEs como socios estratégicos para el desarrollo regional

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes) son protagonistas indiscutibles del entramado productivo en todo el mundo. Hoy, el 95 % de las empresas a nivel global pertenecen a este agrupamiento, las cuales representan el 60 % del empleo total y contribuyen con el 35 % del PIB en los países en desarrollo y alrededor del 50 % en países desarrollados, según el Informe de Comercio Mundial 2016 (OMC, 2016).

Este protagonismo toma especial relevancia en Rafaela y la región y expresa el enorme potencial emprendedor desarrollado históricamente, al que la UNRaf se propone agregar valor a través del conocimiento científico. De acuerdo al último censo industrial de Rafaela (2018) el 98,5% de las empresas rafaelinas se incluyen en las categorías micro, pequeñas y mediana empresas. Aquí, las MiPyMEs agrupan el 42,7% del empleo industrial directo y concentran el 22% de la facturación total de la industria. La estructura industrial tiene un predominio histórico de los sectores alimenticios y metalmecánicos, este último con el 32,8% y el alimenticio con el 29,1%. Estos datos nos ponen orgullosos como comunidad y nos presentan el enorme desafío de avanzar.



UN DÍA PARA LAS MIPYMES

La UNRaf, como aporte a la Misión Permanente de la República Argentina ante las Naciones Unidas, participó en la iniciativa de asignar el 27 de junio de cada año, como Día Internacional las MiPyMEs en ocasión de la 61ª Conferencia del Consejo Internacional de la Pequeña Empresa (ICSB, por su sigla en inglés), realizada en 2016 en Nueva York, en la que participaron autoridades de más de 55 países. Nuestra joven Universidad Pública fue una de las instituciones signatarias de tan importante iniciativa, a la vez que fue coorganizadora de la 62° Conferencia Mundial del ICSB en 2017, bajo el liderazgo del consorcio conformado por las Universidades Nacionales del Litoral (UNL) y de General Sarmiento (UNGS), la Universidad Católica Argentina (UCA) y la Red PyMEs. Ese año, Argentina fue sede de este importante evento, en donde se celebró por primera vez esta efeméride, que reunió a los principales profesionales, educadores, investigadores y hacedores de políticas públicas de todo el mundo vinculados a la temática MiPyME, la creación de empresas y el desarrollo local. En tal ocasión, el Rector de la Universidad Nacional de Rafaela tuvo el honor de ser el Chairman de la Conferencia.

Esta declaración es especialmente significativa para la UNRaf ya que busca consolidar con las PyMEs de la región, un vínculo estratégico que permita articular proyectos conjuntos que contribuyan a fortalecer el entramado productivo, propiciar la innovación, agregar valor y generar empleo de calidad.



ESCENARIOS COMPLEJOS

Resulta necesario visibilizar que el aislamiento social, preventivo y obligatorio por Covid 19 tanto en el 2020 como en 2021, trajo también como consecuencias inevitables para las MiPyMES, importantes caídas en las ventas, ruptura en la cadena de pagos, un nivel de endeudamiento muy alto y costos financieros elevados. Ante estas dificultades, una vez más, estas empresas reaccionaron en su gran mayoría, con nuevas soluciones para adaptarse. Muchas aceleraron su proceso de optimización de recursos digitales, implementaron la modalidad de teletrabajo y se volcaron al comercio electrónico para mantener su actividad, haciendo un enorme esfuerzo para sostener las fuentes de trabajo.

Este año en particular, las MiPyMEs no sólo están en alerta por los efectos de la pandemia sino también por la crisis bélica en Ucrania para ver cómo repercuten los incrementos de precios a nivel internacional de los commodities y de los medios logísticos. Una vez más, las MiPyMEs están resistiendo a las adversidades del contexto lo que merece un fuerte reconocimiento general.



HISTORIAS QUE INSPIRAN

Quedan muchos desafíos por delante y ratificamos el apoyo que, desde nuestro lugar como Universidad Nacional, podamos ofrecer como socios estratégicos para el desarrollo permanente. Las MiPyMEs son responsables de la generación de empleo y crecimiento global y por eso compartimos el mismo horizonte: hacer del trabajo y el conocimiento, las claves de un mundo con más oportunidades para todos y todas.

En particular, el Centro de Investigación Aplicado UNRaf Tec ofrece un catálogo creciente de servicios y capacidades tecnológicas que, junto con un equipo de profesionales especializados en la vinculación tecnológica, favorecen la sinergia universidad-MiPyME.

La Editorial UNRaf es otro de los ámbitos de esta Universidad Pública en la que se reconoce y acompaña a las MiPyMEs. Hacia fines del año 2020 la UNRaf publicó “Grandes historias de pymes industriales: estudios de casos de empresas de Rafaela”. Este libro relata el sendero evolutivo de seis empresas rafaelinas longevas: Berandebi, FrioRaf, Marengo, Papeltécnica, Vitolen y VMG. Todas tienen en común el haber transitado ya más de una generación desde su fundación y registran un desempeño favorable de largo plazo en sectores tales como producción de equipamiento de frío industrial, de envases de cartón, de autopartes, de equipos de alimentos para animales, de golosinas y de cristales y lentes para la visión. Conocer, poner en valor y visibilizar estas historias es una forma más en que la Universidad celebra y acompaña a las micro, pequeñas y medianas empresas, claves en la identidad de Rafaela.