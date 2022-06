Bagnaia hizo la pole en Assen

El italiano Francesco Bagnaia, con Ducati, se quedó ayer con la pole -por segundo fin de semana consecutivo- en el Gran Premio de Países Bajos de Moto GP, que se correrá este domingo en la "Catedral" de Assen, Holanda, por la 11ª fecha del campeonato de la especialidad. La prueba arrancará a las 9 (hora de Argentina), a 26 vueltas.

Con una sucesión de vueltas rápidas que le permitieron romper el récord del trazado neerlandés, Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati) volvió a dominar la tanda clasificatoria al igual que había ocurrido hace siete días en Alemania y se quedó con la pole position. El turinés Bagnaia estableció un tiempo de 1m31s504 para recorrer los 4.542 metros del trazado, uno más que importante pensando en la chance de revancha de lo sucedido el domingo pasado en Sachsenring, caída incluida, si no quiere que Fabio Quartararo se siga escapando en el campeonato.

Bagnaia, del equipo oficial Ducati, se impuso en una tanda en la que no pudo liderar sino hasta los últimos minutos en los que estuvo en pista, pero en ese lapso alcanzó para marcar no solo uno sino dos récords de vuelta para ser el nuevo rey de Assen.

Detrás de "Pecco" se ubicó el campeón y líder del torneo, el francés Fabio Quartararo (Yamaha), a 116 milésimas. En el tercer lugar y cerrando la primera fila de la grilla de la carrera apareció el español Jorge Martin con otra Ducati, en este caso la satélite del Pramac Racing.

Completando los primeros puestos se ubicó el novato italiano Marco Bezzecchi, con un cuarto lugar con la Ducati del equipo de Valentino Rossi (VR46). Quinto terminó el español Alex Espargaró (Aprilia), sexto cerró Jack Miller (Ducati), en el séptimo puesto finalizó el francés Johann Zarco (Ducati), a 671 milésimas del primero, mientras que el portugués Miguel Oliveira (KTM) fue octavo tras haber sido el segundo más rápido de la Q1.