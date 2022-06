Nuevo rival para Schwartzman

Se suman las bajas en el All England que afectan directamente al mejor latinoamericano ATP: Diego Schwartzman tiene nuevo rival en Wimbledon. Se trata del norteamericano Stefan Kozlov que perdió en tercera ronda de la clasificación e ingresó como lucky loser para enfrentar al argentino.

El estadounidense reemplazará a Borna Coric, lesionado de un hombro. De hecho, el croata, quien alcanzó el puesto N°12 del mundo en 2018, se sometió a una cirugía de hombro derecho en marzo de 2021 y sigue sin estar al 100%. Será el primer choque oficial entre Schwartzman y Kozlov, N° 107 del mundo ATP.

En la edición anterior del certamen británico, Novak Djokovic fue el campeón en caballeros, quien perderá todos los puntos este año. Aun así irá por su título 21 de Grand Slam. Del otro lado, en damas, Ashleigh Barty, la australiana que se retiró post Australian Open, levantó el trofeo en 2021. El torneo por excelencia sobre césped se llevará a cabo a partir del próximo lunes, 27 de junio, hasta el siguiente domingo, 10 de julio.

El tercer Grand Slam de este 2022, que no contará con los tenistas rusos y bielorrusos, ni tampoco otorgará puntos para los rankings ATP y WTA tendrá a estos argentinos: Diego Schwartzman (ARG) vs. Stefan Kozlov; Sebastián Báez (ARG) vs. Taro Daniel; Francisco Cerúndolo (ARG) vs. Rafael Nadal; Federico Coria (ARG) vs. Jiri Vesely; Tomás Etcheverry (ARG) vs. Ugo Humbert; Federico Delbonis (ARG) vs. Tim Van Rijthoven; Facundo Bagnis (ARG) vs. Dennis Novak.