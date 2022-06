CRAR no pudo frente al puntero en Rosario

Fue derrota en Rosario para CRAR este sábado en la reanudación del Torneo Regional del Litoral. El equipo rafaelino cayó ante el puntero Los Caranchos por 23 a 13, en el marco de la undécima fecha del certamen de segunda división y no pudo sumar. En los demás partidos del plantel superior, fue victoria en pre-reserva por 55 a 21, mientras que en reserva se impusieron los rosarinos 35 a 34.

Los puntos del conjunto Verde fueron a través de un try del medio scrum Esteban Appó, mientras que el apertura Pablo Villar sumó dos penales y la conversión.

La formación del quince inicial dispuesta por el Head Coach Enrique López Durando fue con: 1 Matías Rocchi, 2 Martín Zegaib y 3 Jonatan Viotti; 4 Mariano Ferrero (c) y 5 Franco Davicino; 6 Ignacio Sapino, 7 Gastón Kerstens y 8 Manuel Mandrille; 9 Esteban Appo y 10 Pablo Villar; 11 Mateo Villar, 12 Leonardo Sabellotti, 13 Guillermo Brown, 14 Ricardo Brown; 15 Jerónimo Ribero.



LOS DEMÁS RESULTADOS

La fecha 11 se completó con los siguientes resultados: Jockey de Venado Tuerto 44 - Tilcara de Paraná 24; Alma Juniors de Esperanza 21 - La Salle 14 y Universitario de Santa Fe 14 - Logaritmo de Rosario 27.

Las posiciones quedaron así: Los Caranchos 42 puntos; Jockey 41; Logaritmo 40; CRAR 30; Alma Juniors 20; La Salle 15; Universitario 14 y Tilcara 13.

El sábado 2 de julio se jugará la 12ª fecha con estos partidos: La Salle vs. Tilcara; Alma Juniors vs. Universitario; CRAR vs. Jockey de Venado Tuerto y Logaritmo vs. Los Caranchos.