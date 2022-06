Sportivo sacó una ventaja

En el primer partido de la ronda inicial entre equipos de la Liga Rafaelina por la Copa Santa Fe 2022, Sportivo Norte se impuso este sábado como local ante Ferrocarril del Estado por 2 a 1, ante una buena cantidad de público en barrio Barranquitas. Los goles del equipo norteño fueron convertidos por Marcos Quiroga, en el primer tiempo, y por Fernando Ludueña sobre la media hora del complemento. Había empatado transitoriamente Yoel Hollman para el elenco de barrio Los Nogales. Cabe destacar que fue expulsado promediando el complemento el jugador local Eduardo Isaurralde.

Con el arbitraje de Angelo Trucco, los equipos formaron de la siguiente manera: Sportivo Norte: Emanuel Viotti; Fabio Gonzalez, Fernando Ludueña, Damián Maciel y Eduardo Isaurralde; Gabriel Leguizamón, Alexis Mansilla, Hernán Jara y Marcos Quiroga; Adrián Córdoba y Cristian Arias. Sup: Juan Bach, Angel Almaraz, Mateo Maldonado, Lucas Cristaldo, Alexis Ferreira, Manuel Grana y Joaquín Heidegger. DT: Marcelo Varela.

Ferro: Alexis Wasinger; Matías Gerez, Santiago Aragoni, Dángelo Restelli y Lucas Ibáñez; Agustín Zilli, Flavio Barolo, Lucas Quiroz y Matías Clemenz; Yoel Hollman y Lucas Guzmán. Sup: Matías Grosso, Claudio Meyer, Pablo Andrada, Gustavo Sala, Cristian Lottersberger, Federico Malano y Fernando Romero. DT: Oscar Born.

Cabe mencionar que la revancha está programada para el próximo fin de semana, no confirmado totalmente el día, en Los Nogales. En el caso de Sportivo, espera para ese encuentro que el Tribunal de Penas liguista ya tenga la sanción para el delantero Joaquín Cabral, que aún continúa suspendido provisionalmente por la expulsión en la final del Apertura ante Ben Hur, y pese a ser este un partido de otro torneo no fue incluido por ese motivo.