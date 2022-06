La rafaelina irá por el Bronce

Con un triunfo y una derrota, el seleccionado de Liga Rafaelina completó los partidos de la etapa de grupos de la Copa Santa Fe de Fútbol Femenino, que se disputa en nuestra ciudad y una sede en Susana. Con estos resultados, y el empate sin goles del viernes ante Ferro Dho de San Cristóbal, el representativo de LRF se ubicó tercero en el grupo B y este domingo, desde las 10.30hs, enfrentará a Liga Esperancina en cancha de Ferro por la semifinal de la Copa de Bronce. La otra semi será Liga Deportiva del Sur vs Defensores Barrio Vila.

Ayer, por la segunda fecha la Rafaelina cayó 2-1 con Liga Casildense y luego le ganó 3-2 a Sportivo Jorge Newbery.

El primer puesto del grupo fue para Ferro Dho que le ganó 1-0 a Jorge Newbery y 4-2 a Liga Casildense. En segundo lugar quedó el representativo de Casilda.



Así quedó el cuadro de definición del certamen provincial, luego de cumplirse la fase de grupos.



COPA DE ORO: 09.00hs Unión de Santa Fe vs Asoc. Rosarina (Germán Soltermam) y Ferro Dho vs Racing el Campesino (en cancha de Ferrocarril del Estado).



COPA DE PLATA: 09.00hs Sp. Rivadavia vs Huracán de Vera y 10.00hs Liga Casildense vs Liga Reconquistense, ambos en el Agustín Giuliani.



COPA ESTÍMULO: 09.00hs ADEO vs Polideportivo Videla y 10.30hs Jorge Newbery vs Liga Dep. San Martín, ambos en cancha del Dep. Susana.