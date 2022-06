La deuda es con los pibes

Desde el año 1987, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció que cada 26 de junio se conmemore el Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Se trata de una problemática que crece a pasos agigantados no sólo a nivel mundial sino también en los barrios de nuestro país.

Esta situación amerita que se fortalezcan las políticas públicas tendientes a dar respuestas a las crisis y a los padecimientos subjetivos que las adicciones a sustancias psicoactivas generan en la población, especialmente en la franja más joven. Es importante que se tome real dimensión de esta problemática, cuya presencia marginal en la agenda del debate público no parece corresponderse con la magnitud del problema. A la vez, resulta prioritario garantizar debates en torno a los diferentes modelos desde los que se entiende el fenómeno, en los que participen la mayor cantidad de actores posibles, dado que entre la estigmatización punitivista y las políticas de reducción de daños aplicadas de manera descontextualizada existen múltiples perspectivas que pueden enriquecer las discusiones.

En la Argentina, la realidad es compleja, en la medida en que la desigualdad social aumenta de manera exponencial y la pobreza ya abarca a gran parte de la población, afectando a más de la mitad de las infancias. Estos índices son alarmantes por sí mismos, pero puestos en vinculación con los altos niveles de deserción escolar producto de la falta de conectividad en la pandemia y las dificultades que tienen los pibes de barrios populares para acceder a bienes culturales, se genera un combo explosivo que profundiza lo que Horacio Tabares denomina la "pandemia de consumos".

Más allá de coincidir o no con la noción de la latinoamericanización de la Argentina o de considerar que las recetas importadas nada tienen que ver con nuestro medio, todos conocemos cómo se cocinan los procesos sociales que terminan en la narcotización de aquellos que sólo son funcionales al sistema en tanto descarte.

No obstante, la lucha no está perdida. Después de tantas crisis socioeconómicas vividas aprendimos acerca de la importancia de fortalecer el tejido social y de generar redes vinculares que eviten la caída del mapa de vastos sectores sociales. Cientos de organizaciones comunitarias diariamente trabajan en el territorio para aplacar apenas necesidades imperiosas. Pero no podemos esperar todo de ellas, ni de una filantropía inconducente ni del asistencialismo enajenante. En este contexto debemos continuar reclamando que el Estado garantice derechos para las mayorías populares y para los pibes que son el futuro de nuestro país. Puede que esto suene a demagogia, pero sabemos que no es posible abordar eficiente y honestamente la problemática de las adicciones sin atacar también una gran variedad de resortes coadyuvantes de patologías duales, que lejos de ser contingencias individuales, tienen su origen en el devenir mismo de nuestra vida como colectivo social.

Comenzamos hablando de cifras despersonalizadas y finalizamos entramados en el núcleo de la cotidianeidad, muchas veces ocultada. La complejidad y magnitud del problema no pueden ser excusas para no hacer nada. Y la solución no puede venir por el lado de aumentar la represión a quienes están en peligro. En tiempos de consignas simplistas y violentas, nosotros sostenemos que LA DEUDA ES CON LOS PIBES.





*Equipo de la Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario "Protagonismo y Liberación", perteneciente al movimiento social "#Ni Un Pibe Menos Por La Droga - Rafaela". La entidad desarrolla un trabajo orientado a la prevención sociocomunitaria de adicciones, especialmente en jóvenes de sectores populares.