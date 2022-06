El campo reclamó explicaciones al Gobierno por el faltante de gasoil

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, criticó ayer al Gobierno por sus "malas decisiones" y la falta de respuesta a los reclamos del sector, a la vez que exigió explicaciones por el faltante de gasoil. El referente agrario describió a la gestión como "penosa" y consideró que el problema "se podría haber previsto hace mucho".

"La verdad que es penoso porque si había algo que era fácil de programar era esto. Se podría haber previsto hace mucho.

Decisiones tomadas sin conocimiento pasan alegremente y se festejan. Hay que ser prudentes. Vemos mucho desconocimiento, son decisiones mal tomadas y afectan hacia adelante", sostuvo el titular de la SRA.

Pino afirmó que en este escenario le pidieron una audiencia al presidente de YPF, Pablo González, pero nunca hubo "respuesta". "Tenemos un país convulsionado. En el interior se siente mucho más el faltante de gasoil. Todo esto se podía prever. Le hemos pedido al presidente de YPF una audiencia pero no tuvimos respuesta de la empresa. Esta Argentina así como la estamos transitando es muy difícil", lamentó.

Además, el titular de la Sociedad Rural dejó abierta la posibilidad de que desde el sector tomen alguna medida por el conflicto y advirtió que el "daño" ya está hecho. "Es una situación que día a día se va tensando más. Podría pasar que tomemos alguna medida al respecto. El daño está siendo causado día a día", alertó.



LA GRAVE SITUACIÓN EN

LOS PUERTOS DE GRANOS

La cantidad de camiones que llevan granos a los puertos cayó hasta 90% en los últimos días como consecuencia de la medida de fuerza para reclamar por el faltante de gasoil y el retraso en las tarifas.

Así lo advirtió la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), que solicitó a las autoridades nacionales y provinciales la "urgente solución al bloqueo llevado a cabo por transportistas autoconvocados".

La entidad alertó sobre el impacto de las medidas en la zona del Gran Rosario, zona núcleo, Bahía Blanca y Quequén, que "impiden el normal funcionamiento de las terminales portuarias, al imposibilitar que otros transportistas puedan acceder a dejar sus cargas en las mismas".

"Si bien existe un planteo de fondo cuya legitimidad no se cuestiona, la Cámara pregona el agotamiento del diálogo antes de llevar a cabo acciones que perjudican a toda la sociedad", indicó la entidad en un comunicado.



PREOCUPACIÓN

DE LA INDUSTRIA

La Unión Industrial Argentina (UIA) alertó sobre el impacto negativo del paro del transporte sobre la actividad fabril y los riesgos de desabastecimiento. La entidad envió una carta a distintos funcionarios del Gobierno -entre ellos al jefe de Gabinete, Juan Luis Manzur- para advertir su preocupación frente a las protestas de los transportistas en distintas provincia del país por la falta de gasoil y el retraso tarifario en los servicios de transporte.

La central fabril alertó sobre los efectos negativos que pueden producirse ante la interrupción de la circulación y distribución de bienes industriales debido a los cortes de ruta en diferentes regiones del país. "Esta medida -que llevan adelante TUDA junto a UNTRA y SUTAP- está afectando a provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Neuquén y Río Negro", señaló la UIA.

La escasez de gasoil ya afecta a 19 de las 24 provincias del país e impacta de manera negativa en los tiempos de viaje de los transportistas, que ven limitado el abastecimiento en las diferentes estaciones de carga a lo largo del país. "Las medidas en cuestión no sólo vulneran la libre circulación de bienes y personas en el territorio nacional, sino que al impedir el tránsito de productos e insumos indispensables para cadenas productivas que resultan de interés público, ponen a la vez en juego los derechos de los productores y consumidores a lo largo del país", planteó la UIA.

Estos bloqueos de rutas tienen un impacto sumamente negativo en el abastecimiento de insumos para la producción a nivel nacional, alertó la entidad que dirige el empresario Daniel Funes de Rioja. "Desde la UIA solicitamos que se arbitren las medidas necesarias para permitir la circulación, retomar la producción y garantizar el abastecimiento a todo el país", indicó.

La central fabril insistió con su propuesta de conformar una mesa de trabajo junto a la Secretaría de Energía y los ministerios de Transporte y de Desarrollo Productivo para trabajar de manera conjunta la situación, que viene afectando al transporte desde hace ya varios meses.

El reclamo de los industriales se enmarca dentro de las protestas y cortes de rutas que vienen manteniendo los gremios transportistas de carga en las últimas semanas, debido a la escasez de gasoil, los sobreprecios y la suba de los costos que tienen que afrontar. (NA)