El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió a la polémica generada por la vicepresidenta, Cristina Kirchner, respecto a los planes sociales y consideró que las provincias y municipios tienen que tener "participación" en el manejo de la ayuda social.

"Tenemos que federalizar los planes sociales. Eso quiere decir que no se manejen desde una decisión central, sino que cada uno de los gobernadores y los gobiernos locales tengamos participación en ese proceso", sostuvo el mandatario provincial.

Además, el ex ministro de Economía analizó la situación actual y cuestionó a la gestión de Cambiemos: "Estamos mejor que con (el ex presidente Mauricio) Macri". "Hoy en economía estamos en niveles mejores que los de la prepandemia", señaló el ex diputado nacional, aunque reconoció que "sin crecimiento de los ingresos y mejoras distributivas no es sostenible la expansión económica".