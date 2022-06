El ex presidente Mauricio Macri será abuelo por primera vez, dado que su hija Gimena espera un bebé junto a su pareja, Pablo Siquier, con quien se casó a fines del 2020. Así lo confirmaron a Noticias Argentinas fuentes cercanas al ex mandatario, quien espera el nacimiento de su primer nieto para antes de fin de año.

La futura mamá es la segunda hija que Mauricio Macri tuvo durante su primer matrimonio con Ivonne Bordeu, con quien estuvo casado entre 1981 y 1991.

Gimena Macri, la artista plática de 36 años, se había casado con Pablo Siquier a fines de 2020 y había festejado su casamiento con una fiesta íntima en la quinta que tiene su padre en el barrio Los Abrojos, en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas.

La hija del ex presidente estudió Artes Visuales en el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA) y luego realizó una serie de perfeccionamientos y experiencias profesionales en el exterior del país.