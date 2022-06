Para Menossi, hay “una gestión municipal desgastada que ya no contiene al vecino”

Luego de un paréntesis en la actividad política, de la que tomó distancia en 2019 tras dejar su banca en el Concejo Municipal, Hugo Menossi regresa con muchas ganas y entusiasmo para volcar la experiencia recogida y no repetir los errores que redujeron al PRO a una mínima expresión electoral en la ciudad.La “ola amarilla” llevó al dirigente liberal a ocupar una concejalía en 2015 y la expansión vertiginosa del macrismo hizo que en 2017, el PRO tuviera cuatro integrantes en el Cuerpo legislativo, pero ese crecimiento desbordó a la dirigencia, que se dividió, y actualmente solo cuenta con un edil, que no tiene origen en lo que se puede denominar como el PRO puro, aunque tiene como padrino político a Miguel del Sel, en lo provincial.La otra facción interna es comandada por Mauricio Basso, a quien lo une gran afinidad ideológicamente, y a nivel provincial se encolumna con el Diputado nacional Gabriel ChumpitazEl tablero no se presenta sencillo de organizar, y todos los actores del PRO local deberán hacer un esfuerzo mayúsculo para cerrar filas y fortalecerse si es que aspiran a lugares de peso en las listas del 2023.Menossi sabe que la empresa no será sencilla porque primero habrá que aglutinar internamente su espacio, luego consensuar un proyecto de ciudad con el resto de las fuerzas y, finalmente, esperar que los movimientos y alianzas a nivel provincial y nacional no se desaten lo que se anude en lo local.El dirigente, que no excluye la posibilidad de ir por una banca en el Concejo Municipal, condiciona la llegada al Gobierno rafaelino al armado de un frente electoral amplio a que “supere las paredes de un sector del Radicalismo, el PDP, la Coalición Cívica y el PRO, y sume al Partido Socialista y a Vida y Familia.En una charla distendida con La Opinión, el ex Concejal repasó el panorama local y el panorama que ve en la ciudad, la provincia y el país de cara al próximo proceso electoral.--¿A nivel provincial dónde está referenciado Hugo Menossi?--Estoy alineado con el sector oficial del PRO que lo lidera Federico Angelini, Vicepresidente del PRO nacional y Cristian Cunha y Ximena Sola a nivel provincial.--Si hacemos una radiografía del PRO en la ciudad hoy, ¿qué encontramos?--El PRO rafaelino está compuesto por distintos sectores, con cercanía a distintos referentes. Muchas veces las divisiones nacionales o provinciales, repercuten en la representación local.--¿Cómo quedó la relación con Raúl Bonino, de quien hubo rumores que lo daban cercano a Javier Milei, se conoció de un distanciamiento entre ustedes y “Lalo” tuvo algunas declaraciones fuertes hacia tu persona.--“Lalo” tomó la decisión de irse a vivir a Europa, actualmente no participa en el PRO y no volvimos a charlar.FRENTE INTERNOCOMPLICADO--Mauricio Basso ya se mostró junto al radical Maximiliano Pullaro, y así parece una tarea complicada unificar y fortalecer al PRO para el año que viene en Rafaela …--Mauricio tiene cercanía a Chumpitaz, quien encabezó la lista de diputados nacionales de Maximiliano Pullaro. Apuesto a que seamos parte de un frente electoral que presente una propuesta superadora para gobernar Provincia y Ciudad.--Otra situación que no ayuda mucho se da con Ceferino Mondino al quien, el PRO histórico, percibe como un agente extraño …--Mondino fue presidente Comunal de un partido vecinal alineado al peronismo, tenemos muchas diferencias de forma y de fondo. Igualmente es concejal del partido y tiene que trabajar por y para los vecinos de la ciudad.--Con este panorama interno, ¿cómo hace el PRO para charlar con los otros espacios políticos de la ciudad y tratar de encontrar denominadores comunes para el 2023. Es como que todos dialogan con todos, pero no se avanza mucho …CHARLASCON TODOS--Dialogamos con los demás espacios de la oposición desde las coincidencias en temas que son centrales para la población. Mantenemos reuniones con los distintos sectores que conforman JxC y el PDP. Vemos la posibilidad de armar algo más amplio, que supere las paredes de un sector del Radicalismo, el PDP, la Coalición Cívica y el PRO, con conversaciones con sectores del PS y de Vida y Familia, con la mirada puesta en generar un plan de Gobierno para la ciudad y una alternativa legislativa para el Departamento Castellanos. Nuestra intención es ser opción en 2023.--Llamó la atención la foto en la sede del PDP donde no vio, al menos en las primeras filas, a nadie del radicalismo que hoy hegemoniza el partido en la ciudad, y también se puede decir a JxC, pero sí estaba “Fito” Giacosa y Mauricio Basso que está en otro sector interno de la UCR, ¿qué lectura hay que hacer de esa imágen?--La lectura es de sectores que realizan actividades en conjunto. Tampoco hay que descartar realizar actividades ampliando a más sectores. A veces, como decía antes, estamos condicionados por las diferencias en el orden nacional o provincial, pero tenemos que también bregar por una estrategia local y departamental.--¿A qué aspira Hugo Menossi en el 2023? ¿Le gustaría ir por una banca en el Concejo, nuevamente?--Tengo predisposición a participar. Es importante que pueda dar una mano desde la experiencia de haber sido Concejal durante 8 años, competir o no por un lugar de representación no lo pongo por delante de lo colectivo, de ser necesario, insisto, tengo la predisposición.OPOSICIÓN QUEEXASPERA--En el contexto nacional, lo que se percibe es que si la oposición se encolumna es posible otra ola amarilla, pero las máximas figuras de Juntos por el Cambio parece que no se enteraron y están cada vez más lejos de un proyecto en común--Si bien falta muchísimo, los desaciertos del Gobierno Nacional, sumadas las diferencias internas, le dan más fuerza a la oposición. En ese sentido los distintos actores tratan de tomar musculatura: Rodriguez Larreta, Bullrich, Manes, Morales, Milei y Macri.A veces estas cuestiones, diferencias o peleas en la oposición generan exasperación en la gente que quiere una oposición unida. Lamentablemente en la realidad eso es poco probable porque los políticos ponen el poder por encima de la vocación de servicio. También es cierto que sin poder no hay posibilidades de transformar.Obviamente por haber formado el PRO en Rafaela y la Región mi pertenencia hace que trate de sumar voluntades en esa línea y sumar para Bullrich, Macri y Rodríguez Larreta.--En la Provincia, si se tiene en cuenta el resultado de la elección del año pasado, también hay un escenario propicio para que la oposición llegue al Gobierno, pero el Frente de Frentes es una utopía por ahora.--Hoy encontramos un Gobierno Provincial que no ha podido revertir el flagelo de la falta de seguridad y los santafesinos tienen expectativa en JxC como una opción potable para llegar a la Casa Gris. Obviamente también tenemos a nuestros aliados con aspiraciones, es por ello que realizamos reuniones de forma permanente, para analizar posibles estrategias y conformar un programa que contenga las distintas miradas en pos de ser Gobierno y ser mejores para la gente.Desde el PRO venimos trabajando en la reorganización y proponiendo tener una alternativa propia de cara a 2023.GESTIÓNDESGASTADA--¿Cómo ves al Gobierno municipal?. El Intendente Castellano ya adelantó que está con muchas ganas de ir por otro período de Gobierno ...--Notamos un desgaste de la gestión, más allá del acompañamiento en obras que hace la provincia en la ciudad, aunque independientemente de las diferencias político partidarias, siempre tenemos que estar del mismo lado cuando llegan obras en Rafaela y la Región.Ese desgaste repercute en el día a día del vecino que muchas veces no se siente contenido, hay un déficit en temas como: vivienda, empleo, tránsito y seguridad, solo por nombrar algunos planteos que la gente hace en lo cotidiano.Comprendemos la fortaleza del Frente de Todos en Rafaela y la Región, pero también comprendemos que tenemos vocación para ser mejores si nos toca gobernar y eso nos entusiasma muchísimo.