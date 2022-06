El desempleo en Santa Fe y Rosario, en el nivel más bajo de los últimos 6 años

En sintonía con el aumento de la actividad económica en la provincia, la primera medición oficial de datos estadísticos del 2022 reveló que el desempleo descendió en el primer trimestre del año dos puntos en el aglomerado Santa Fe y tres en el de Rosario, registrándose en ambos conglomerados, la desocupación más baja de los últimos seis años.

En el Gran Santa Fe, la tasa de desocupación descendió del 9% que alcanzó en el primer trimestre de 2021, al 7,1% en el primer trimestre de 2022. En el Gran Rosario, el impacto positivo fue mayor: del 10,9% de hace un año, se bajó al 7,9% verificado entre enero y marzo últimos.

La población ocupada en ambos conglomerados de la provincia, se incrementó en 41 mil personas con relación al primer trimestre del año pasado (de 809 a 850 mil), con lo que también la población ocupada de ambos conglomerados es la más elevada desde 2016.

Estos datos contundentes forman parte de un informe elaborado por el Ministerio de Economía de Santa Fe, en base a los números difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, que compara los trimestres de cada año.

La reducción de la desocupación en la provincia de Santa Fe, es la mayor desde el año 2003, y a la vez, superior al conjunto de otros aglomerados urbanos del país.

El gobierno provincial lleva adelante siete programas de fuerte incentivo laboral, entre ellos, el denominado Programa Primer Empleo, que fue creado con la intención de conectar a quienes buscan trabajo con quienes los generan y demandan. En este marco, las empresas pueden contratar trabajadores con el beneficio de que durante los primeros seis meses, el gobierno de la provincia se hace cargo del 85% de un sueldo mínimo, vital y móvil.



LA POBLACIÓN DESOCUPADA

BAJÓ DE 93 MIL A 72 MIL

Según los mismos datos del INDEC, la población desocupada se redujo de manera importante en los dos principales conglomerados de Santa Fe, donde se registran ya los niveles más bajos de los últimos seis años. Un dato por demás alentador, al vincularse con una de las principales problemáticas del país.

Este año, el registro de desempleados bajó a 72 mil personas, mientras que el año pasado, ese mismo valor, ascendía a 93 mil. En 2020 había sido de 96 mil, en 2019 de 85 mil, en 2018 de 73 mil y en 2017 de 74 mil.

Con estos nuevos números, Santa Fe se erige en una de las provincias que pudo sortear con mayor eficacia y eficiencia, los durísimos efectos de la pandemia en la economía y sus efectos en el mundo del trabajo, traducidos en desempleo y subocupación.



ROSARIO, ENTRE LAS

CINCO MEJORES

En paralelo a la caída del desempleo, se verificó también un aumento de los datos de empleo. Con lo que se desprende que los números, muestran que la baja de la desocupación se dio por un incremento de los puestos de trabajo y no por un descenso en el número de personas que buscan activamente un empleo. Una situación no menor.

En el Gran Rosario, la tasa de empleo trepó al 46,5%, ubicando a Rosario entre los primeros cinco aglomerados urbanos del país con mayor proporción de población ocupada.

En el mejoramiento de los datos de desocupación del Gran Rosario, correspondiente al primer trimestre de cada año, se observa claramente esta evolución: en 2017 fue del 10,3%; en 2018, bajó al 9,2%; en 2019, subió al 11,7%; en 2020 se dio el pico de los últimos años con 12,9%; en 2021 empezó a descender hasta el 10,9%, y este año se registró el mejor valor de los últimos seis años, con el 7,9%.

Como contrapartida, la población ocupada en los dos principales conglomerados de la provincia, es la más elevada de esa serie de seis años, y el Gran Rosario se ubica en el tercer lugar entre los aglomerados urbanos con mayor crecimiento de población ocupada, sólo superado por el Gran Buenos Aires y Capital Federal.

El cuadro comparativo de datos sobre la población ocupada en el Gran Santa Fe y en el Gran Rosario en el primer trimestre de cada año, muestra una evolución que arranca en 2017 con 761 mil personas empleadas; sigue en 2018 con un crecimiento a 788 mil; en 2019 se registra un descenso a 752 mil; en 2020 se inicia una recuperación y se contabilizan 767 mil personas; en 2021 se hizo notable ese crecimiento para llegar a 809 mil y en 2022 se consigue el mejor número de la serie con 850 mil personas ocupadas.



LOS DATOS NACIONALES

Según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censo, la desocupación alcanzó a nivel nacional al 7% de la población argentina en el cuarto trimestre del año pasado, con una baja de 1,2 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre de 2021. Se trata del nivel más bajo desde 2016.

De acuerdo con esos datos, la tasa de desempleo del cuarto trimestre del año pasado estuvo además cuatro puntos porcentuales por debajo de la registrada en igual período de 2020, que había sido del 11%.

La tasa de desempleo en Argentina, había escalado en el segundo trimestre de 2020 al 13,1%, en un escenario de fuerte derrumbe de la actividad económica tras la irrupción de la pandemia de Covid19. Desde entonces, el descenso de la tasa de desempleo ha sido progresivo y sostenido.

El índice del 7% verificado en el cuarto trimestre del año pasado, está por debajo de la tasa del 7,2% registrada en el último trimestre de 2017, justo antes del inicio de la recesión de 2018.

Los datos de desempleo registrados este primer trimestre del 2020, dan cuenta que en Santa Fe se registró el índice de desempleo más bajo desde que en 2016 se inició una nueva serie estadística de medición del mercado de trabajo, y desde 2015, cuando el INDEC bajo la metodología de medición anterior, reportó una tasa de desempleo del 5,9%.

El informe oficial indica que a nivel nacional, entre octubre y diciembre pasado, 947 mil personas que buscaban trabajo en el país no tenían empleo. Mientras, la tasa de ocupados que demandaron otro empleo fue del 17,4%.

Entre octubre y diciembre del año pasado, el total de personas con trabajo que buscaban otro empleo fue de 2.362.000. Por su parte, la tasa de la población ocupada se ubicó en el cuarto trimestre en 43,6%, el máximo histórico de la serie estadística iniciada en 2016, ahora superada por los registros de 2020.

Los conglomerados con mayores niveles de desocupación fueron el Gran Córdoba (10,1%); Mar del Plata y Gran Resistencia (8,4%); y los partidos del Gran Buenos Aires (8,2%).

Cabe recordar que la Argentina registró un máximo de desempleo del 24,1% en el segundo trimestre del 2002, tras el estallido de una de las peores crisis económicas, políticas y sociales que ha vivido el país.