Educación sumará más horas de lectura y escritura en las escuelas

El Ministerio de Educación de la provincia implementará una hora más de lectura y una de escritura por semana en todos los grados de la primaria. La medida acompañará el proyecto de extensión horaria que se comenzará a llevar a cabo después de las vacaciones de invierno en 800 escuelas santafesinas.

De acuerdo a lo publicado por La Capital, la estrategia terminó de consensuarse el miércoles pasado cuando se realizó en Rosario la reunión del Consejo Federal de Educación, donde están representados los ministros de todo el país. En ese marco, se analizaron también los resultados de la evaluación Aprender que, el primer día de diciembre del año pasado, midió el desempeño de los niños de sexto grado de la primaria en dos áreas: lengua y matemática.

Las pruebas llegaron sobre el epílogo de dos años de pandemia y mostraron algunas dificultades de los alumnos en responder a consignas de comprensión lectora. A nivel nacional, solo el 56% de los estudiantes alcanzó niveles satisfactorios o avanzados en lengua, a diferencia de 2018, cuando representaron el 75,3%. La disminución fue de 19,3 puntos porcentuales.

Para Ubaldo López, subsecretario de Educación Primaria de la provincia, los operativos de evaluación son "un dato entre muchos otros" que ayudan a componer una foto de la realidad que se vive en las aulas. En ese sentido, destacó, que no solo la crisis sanitaria y la suspensión de clases presenciales opacó la experiencia educativa de los alumnos. "Los chicos que completaron los exámenes son los que arrancaron primer grado en 2015 en medio de una política nacional de fuerte desinversión en educación", sostuvo.



"RESPUESTA RÁPIDA"

El responsable del nivel primario remarcó que tanto desde el gobierno nacional como provincial tomaron nota del resultado de las pruebas y ofrecieron "una respuesta inmediata" con acciones que tienen como objetivo mejorar la práctica de la lectoescritura. Por un lado, explicó, se lanzó el programa Libros para Aprender, que busca garantizar el acceso universal de niños y adolescentes a libros esenciales para el aprendizaje, sean manuales para que cada alumno lleve a su casa, o poesías, cuentos y novelas para engrosar las bibliotecas escolares.

Los libros, consideró, "son la materialidad que abre la puerta al universo simbólico de la lectura que no es otra cosa que el ingreso al universo de la lectura". La otra apuesta importante pasa por sumar 45 minutos más de clases por día en las 1.770 escuelas primarias de la provincia. Dos de esas nuevas cinco horas cátedra estarán destinadas a la práctica de la lecto escritura.

El funcionario explicó que la ampliación de la jornada escolar será universal, es decir llegará a todas las escuelas; será progresiva ya que empezará por unas 800 colegios rurales o de comunidades pequeñas, y tendrá una planificación participativa e integral, es decir permitirá reconfigurar la jornada escolar y pensar nuevos criterios curriculares. "Tenemos que volver a definir criterios sobre qué se enseña, cómo se enseña y en qué espacios se enseña. Y en ese contexto, queremos que los alumnos puedan acceder a una hora más de lectura planificada, con la posibilidad de establecer itinerarios para que los chicos expresen sus preferencias entre temas o autores", explicó. La propuesta de destinar una hora más a la lectura de textos literarios se completa con la iniciativa de que los chicos mejoren su capacidad de expresarse por escrito, a través de la realización de talleres de escritura creativa una vez por semana.



EL CONTEXTO

La iniciativa para sumar horas de lectura y escritura en el nivel primario llega a tres días de que se hicieran públicos los resultados de las pruebas Aprender, que evaluaron el aprendizaje de lengua y matemática en chicos de sexto grado de todo el país. Entre los datos que más preocupan están las dificultades que los alumnos mostraron en Lengua, sobre todo el deterioro que se puso de manifiesto en relación a la comprensión de textos. De acuerdo al desempeño de los alumnos en todo el país, el 22 % alcanzó un nivel avanzado en comprensión lectora, otro 33% lo hizo de forma satisfactoria; un 21,7% mostró un nivel básico y un 22,3% restante estuvo por debajo del básico. Hace cuatro años, el 75 por ciento de los estudiantes había alcanzado un nivel satisfactorio o avanzado en lengua. En cuanto al aprendizaje de matemática, la materia sigue apareciendo como un desafío, pero en términos comparativos con los últimos relevamientos no hubo cambios significativos: en 2018, el 42,6% de los chicos no alcanzaban el nivel satisfactorio, y ahora ese número aumentó a 45,2%.

Otra advertencia de estas pruebas es el impacto que tiene el nivel socioeconómico de las familias en el desempeño de los alumnos: los estudiantes los niveles socioeconómicos más bajos son los que obtienen los peores resultados. En la provincia, los resultados no se desmarcaron de la media nacional. En matemática, el 23,4 por ciento de los chicos no alcanzó los conocimientos básicos de matemática. En 2018 solo ocurría esto en un 19,3 por ciento de la población.

En lengua, el 33,7 por ciento de los chicos obtuvo un resultado “satisfactorio” de las pruebas, en tanto que el 22 por ciento alcanzó los contenidos “básicos” y solo el 21,7 por ciento demostró conocimientos avanzados. Este último porcentaje en 2018 fue de 35 por ciento, es decir que bajó 14 puntos. También en el territorio santafesino se verificó que los resultados son más bajos cuando el contexto del estudiantado es de un nivel socioeconómico más desfavorable.