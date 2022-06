Argentina: la década infame

POR PEPE MARQUÍNEZ

Todo comenzó el 6 de septiembre de 1930 cuando las fuerzas insurgentes comandadas por el General José Félix Uriburu, derrocan al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen.

Este alzamiento se considera el nacimiento de lo que se dio en llamar “la década infame “, la que estuvo signada por escandalosos hechos de corrupción y fraudes electorales, en los que se conoció como “El fraude patriótico”.

Termina esta etapa aviesa, con el derrocamiento del gobierno de Ramón Castillo (1942) a manos del general Arturo Rawson. La década infame abarcó los gobiernos sucesivos de José Félix Uriburu, Agustín P Justo, Roberto Ortiz y Ramón Castillo.

El conjunto de partidos que componían el régimen fue denominado “La Concordancia” aglutinados entre otros, por la U.C.R. antipersonalista, el Partido Demócrata Nacional, Defensa provincial, todos de extracción conservadora.

Con el radicalismo proscripto, Uriburu convoca a elecciones presidenciales en 1932 y en un acto totalmente fraudulento obtiene el triunfo “La Concordancia” con la fórmula Agustín P Justo – Julio A Roca (h).

El “Fraude Patriótico” fue sostenido fundamentalmente para evitar que el radicalismo llegue nuevamente al poder. Cualquier acto tendiente a lograr ese objetivo, estaba justificado.

Una vergüenza mayúscula se produjo con motivo de la firma de lo que se conoció como “Pacto Roca – Runciman” (1933) relacionados con el negociado de las exportaciones de carnes al Reino Unido, el que contenía enormes desventajas en desmedro de nuestro país, rayanas en la deshonra. Este negociado fue denunciado por el diputado por Santa Fe Lisandro de la Torre. Nos aseguraba una cuota de exportación no menor a 390 mil toneladas de carne enfriada por mes. Como contraprestación se exigía precios diferenciados a favor del Reino Unido, no permitía la instalación de frigoríficos argentinos, liberaba impuestos a los productos provenientes de la isla y el otorgamiento del monopolio del transporte de Buenos Aires. El negocio de las carnes estaba en manos de tres frigoríficos de capitales ingleses: Anglo, Swift y Armour.

Como consecuencia de los acalorados debates llevados a cabo en el Congreso por la magnitud de los intereses en pugna, el 23 de julio de 1935 se produce el asesinato del senador por Santa Fe Enzo Bordabehere a manos de un matón a sueldo: Valdéz Cora. Los disparos iban dirigidos a Lisandro de la Torre pero, Bordabehere se interpuso en su trayectoria. Finalmente la ley 11693 convalidó este oprobioso pacto.

Otra característica de la “década infame”, fue la imposición de la censura en el lenguaje “defendiendo la pureza del mismo”. Obviamente que la expresión lunfarda fue prohibida en la difusión radial. Esto provocó una deformación de la poesía tanguera la cual desnaturalizó las letras. Por ejemplo de títulos cambiados “La maleva” pasó a llamarse la “Mala”, El bulín de la calle Ayacucho” se sustituyó por “Mi cuartito”, “Chiqué” pasó a llamarse “El elegante”. En el tango “Esta noche me emborracho” se reemplazó la expresión “sola, fané y descangayada” pasó a ser “sola, deslucida y averiada“. Un mamarracho.

Otro hecho de corrupción de la época lo constituyó en lo que se conoció como “El escándalo del El Palomar” (La Opinión 21 de julio de 2016 de mi autoría) ocurrido 1939 durante el gobierno de Ortiz. El “affaire” se relacionaba a la venta de tierras precisamente en El Palomar (Buenos Aires). Se descubrieron cobro de coimas de proporciones en el cual estuvieron involucrados funcionarios del Banco Nación, escribanos y legisladores. Pero esa es otra historia.