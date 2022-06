Tiempo de exámenes, uno aprobado y otro a recuperar

Hace solo un par de meses nos alegrábamos porque acordábamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una refinanciación de nuestros vencimientos de deuda, así como un programa económico mínimo, que Argentina tenía que llevar adelante para encauzar la economía. La expectativa venía dado a, que no pudiendo hacer las cosas bien nosotros, nos sirve que un organismo internacional nos condicione para ordenar nuestras cuentas y lograr estabilizar la macroeconomía para poder crecer, generar empleo y riqueza en nuestras tierras, la que redundará en mejor nivel de vida de la población.

Estos lineamientos, que le daban orden a la economía, eran: reducir la inflación, incrementar reservas del Banco Central, reducir el déficit fiscal y aumentar la tasa de interés para que quede positiva respecto de la tasa de inflación. Medidas que son de manual de economía, nada extraño.

Pasado prácticamente el primer semestre del año, debemos afirmar que no se estaría cumpliendo con ninguno de los parámetros propuestos, lo que se va tornando complicado ya que se habían pactado revisiones trimestrales del acuerdo. La segunda revisión de las metas finaliza el jueves de la próxima semana y ya sabemos que no se incrementaron las reservas de manera sustancial y que el gasto público tampoco se redujo. Sin embargo el Fondo debe aprobar también las metas del trimestre pasado, donde se cumplieron los objetivos, es decir se aprobó el primer examen y con esta aprobación llegará un desembolso de divisas, u$s 4.000 millones, que irán a las reservas del BCRA y ayudarán con esta meta, en especial si logran ingresar en junio antes del cierre del trimestre y de la segunda revisión parcial que por ahora va a recuperatorio. Es decir, se espera que el FMI haga más laxas las metas oportunamente pactadas para que se pueda aprobar también la segunda evaluación.

Respecto de las reservas, luego de algunas compras de divisas, el BCRA se desprendió de u$s170 millones en la semana, y si tomamos todo el primer semestre logró acumular unos 700 millones de dólares, que si los comparamos con el primer semestre del 2021 es una cantidad ínfima, ya que en dicho período acumuló más de 6.000 millones. Teniendo en cuenta que son los meses de mayor liquidación de granos y que los precios internacionales acompañaron, el panorama que se avecina no es el más alentador para la acumulación de reservas. Muchas de estas divisas se fueron por importaciones de combustibles, las que son necesarias para producir y exportar. Recalcamos, son necesarias las importaciones de combustibles para continuar produciendo, así como la de materias primas, por ejemplo la de componentes para vehículos que son para producción y posterior exportación con valor agregado.

La meta de inflación que se había pactado que debía encontrarse en valores que no superaban el 50% anual, deberá reverse ya actualmente las previsiones serias nos dan por encima del 60% (e incluso más). Respecto a esto en los últimos días continuaron cayendo los Títulos Públicos, y para sostenerlos el BCRA va realizando compras de los mismos y atendiendo al tesoro de esta manera. Pero los recursos utilizados para la compra de estos bonos es lisa y llana emisión monetaria. Con este mecanismo incumplimos tanto la medida de baja de emisión, como la de reducción de gasto público y disminución de la inflación.

Habrá que recalibrar todas las metas con el FMI y esperar que los candidatos a presidente en 2023, los que desde ahora se vayan perfilando, sean de gran seriedad en sus afirmaciones, más pro mercado y mucho más avezados en política internacional, de forma el duro pasaje que tendremos desde ahora hasta el cambio de gobierno, sea con expectativas de una mejor conducción, lo que ayudará a llegar a destino, aunque nos llevemos a marzo el acuerdo con el Fondo.



