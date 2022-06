River enfrenta a Lanús

River Plate recibirá hoy a Lanús por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en busca de un nuevo triunfo que consolide su mejora futbolística, luego de la goleada 5-1 que le propinó a Unión, en Santa Fe, en la fecha pasada. El encuentro se jugará en el Más Monumental, desde las 20.30, será controlado por Darío Herrera y televisado por ESPN Premium.

Julián Álvarez dirá presente ante Lanús en el que será su último partido de local, ya que a partir del 7 de julio se sumará a la filas del Manchester City de Inglaterra. El delantero cordobés Matías Suárez recibió finalmente el alta médica pero no forma parte de los convocados por Gallardo para este partido.

Probables formaciones: River, Franco Armani; Emanuel Mammana, Paulo Díaz, David Martínez y Elías Gómez; Bruno Zuculini; Enzo Fernández, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz y Esequiel Barco; Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Lanús: Fernando Monetti; Brian Aguirre, Matias Pérez, Diego Braghieri y Brian Caraballo; Ángel González, Tomás Belmonte, Maximiliano González y Lautaro Acosta; Lucas Varaldo y José Sand. DT: Jorge Almirón.



COLÓN CON ALTERNATIVOS

Colón, con mayoría de suplentes, recibirá hoy a Huracán por la quinta fecha, desde las 18 en el estadio Brigadier Estanislao López, con arbitraje de Pablo Echavarría y TV a cargo de TNT Sports.

El "Sabalero" viene golpeado tras quedar eliminado en Rosario en la Copa Argentina a manos de Patronato. El equipo de Falcioni tiene la mente en la Copa Libertadores, ya que el miércoles visitará a Talleres en Córdoba por el partido de ida, mientras que la revancha será el 5 de julio en Santa Fe.

Colón alistaría a Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Lucas Acevedo, Joaquín Novillo, Juan Sánchez Miño; Juan Pablo Álvarez o Mauro Formica, Santiago Pierotti, Tomás Moschión, Brian Farioli; Franco Déboli y Laureano Troncoso.



MÁS PARTIDOS

Hoy también jugarán: a las 15.30 Defensa vs. Vélez (Nicolás Lamolina) y Talleres vs. Central Córdoba (Andrés Merlos); a las 18 Estudiantes vs. Newell's (Jorge Baliño).