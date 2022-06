Atlético entrena y viaja para el duelo clave en Ezeiza

El plantel de Atlético de Rafaela entrenó este viernes en el predio del autódromo, en la penúltima práctica previa al viaje de este sábado a Buenos Aires, para esperar el partido del domingo a las 18 en Ezeiza ante Tristán Suárez, que tendrá el arbitraje de José Carreras.

El entrenador Ezequiel Medrán mantuvo su idea evidenciada el jueves en el entrenamiento realizado en el Monumental, motivo por el cual es un hecho el debut como titulares de Nicolás Laméndola y Mauro Albertengo, con lo cual las cuatro incorporaciones (mencionando además a Torres y Osores) que llegaron en el reciente mercado de pases irán desde el minuto inicial, en un partido fundamental para el elenco rafaelino en su objetivo de intentar dejar la zona baja de la tabla de posiciones.

De terminar de confirmarse el equipo, tendría dos cambios en relación al once que viene de enfrentar a Agropecuario el sábado en barrio Alberdi. Laméndola por Ayrton Portillo y Albertengo por Gonzalo Lencina.

Pasando en limpio, Julio Salvá; Federico Torres, Mauro Osores, Jonatan Fleita y Jonás Aguirre; Laméndola, Facundo Soloa, Emiliano Romero y Marco Borgnino; Albertengo y Claudio Bieler, serían los titulares.

Hoy seguramente Medrán realizará trabajos de pelota parada en el estadio, y pasado el mediodía la delegación, que debe confirmar el cuerpo técnico, subirá al micro que lo llevará hasta Buenos Aires.



INFERIORES

Este sábado, desde las 9:00, los Juveniles de Atlético se medirán con Flandria por la fecha 14 del Torneo de la Primera Nacional. En el predio Tito Bartomioli jugarán las divisiones mayores y en Jáuregui las menores.



GANÓ INSTITUTO

Anoche comenzó a disputarse la fecha 21ª de la Primera Nacional con dos partidos. Instituto de Córdoba se impuso como local por 1 a 0 a Estudiantes de Buenos Aires, en el duelo de ex entrenadores de Atlético. El gol del equipo de Lucas Bovaglio ante el de Walter Otta fue convertido por Ezequiel Parnisari a los 40' del complemento.

En el otro partido, igualaron 0 a 0 Quilmes y Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Este sábado se disputarán tres encuentros: a las 14.10 Deportivo Morón vs. Gimnasia de Jujuy (Juan Pafundi), a las 15 Temperley vs. Flandria (Carlos Córdoba) y 16.10 Alvarado de Mar del Plata vs. Belgrano de Córdoba (Nahuel Viñas).