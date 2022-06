Las Panteras se lucieron ante Perú en Sunchales

(Por Darío Gutiérrez). - Con un gran marco de público, reflejado en un Hogar de los Tigres colmado, se desarrolló el jueves la presentación del seleccionado argentino de voley femenino en el marco de la gira de partidos amistosos que está desarrollando por nuestra provincia frente a Perú. Las Panteras, que tienen como principal objetivo el Campeonato Mundial en Polonia y Países Bajos, derrotaron nuevamente a las incaicas (lo habían hecho 3-0 el miércoles en Santa Fe) por 3 a 1 con parciales de 25-19, 25-18, 23-25 y 25-19.

El equipo de Hernán Ferraro tuvo dos muy buenos sets iniciales, para decaer en el tercero y volver a mostrar un muy buen rendimiento en el cuarto parcial. Si bien Candelaria Herrera se lució como la principal anotadora con 12 puntos, dejaron también una gran impresión la armadora Victoria Mayer y la opuesta Erica Mercado, la ecuatoriana nacionalizada argentina, que tiene un ataque tremendo.

El equipo nacional tuvo inicialmente a Victoria Mayer (3), Erika Mercado (8); Candelaria Herrera (12), Emilce Sosa (3); Yamila Nizetich (5), Candela Salinas (9). Líbero: Nadia Castagno y Tatiana Rizzo. Ingresaron: Daiana López (8), Bianca Bertolino (5), Bianca Cugno (11), Julieta Lazcano (4), Brenda Graff (1) y Aylén Ayub.

Cabe resaltar la gran predisposición del seleccionado argentino para complacer los innumerables pedidos de fanáticas y fanáticos que luego del partido pidieron firmas de remeras y fotos. Fue una linda fiesta, aunque lamentablemente hubo público que ingresó con el partido empezado debido a la aglomeración que se dio en el ingreso. De todos modos, es indudable que este tipo de espectàculos con seleccionados nacionales, que no es habitual contarlos en el nivel de mayores jugando por esta zona, son ampliamente convocantes.

Dentro del recinto del Club Libertad pudieron verse banderas de clubes de la mayoría de los clubes de la Asociación Rafaelina, pero también de otras poblaciones del centro-norte santafesino, y de la provincia de Córdoba.



UNA DE LAS MÁS BUSCADAS

La ecuatoriana nacionalizada argentina Erika Mercado nos contó luego del partido que «la verdad que es una locura, la gente es muy cariñosa, nos apoya mucho. No lo esperábamos, es muy increible pero el voley se lo merece».

En esta etapa de preparación para el Mundial coincidió en que el entrenador (Hernán Ferraro) le está dando participación a las 18 jugadoras en búsqueda del mejor equipo. «Asimismo, veremos si con mas trabajo y más sacrificio logramos estar en el nivel más alto. Nos merecemos jugar los mejores torneos».

Le consultamos sobre cómo fue el momento en que le propusieron jugar para Argentina, hace tres años, recordando que vino desde Ecuador a Argentina con muy poca experiencia en este deporte y aprendió la mayor parte jugando en Gimnasia y Esgrima La Plata, y luego otros clubes, para posteriormente ser ya protagonista de importantes Ligas Europeas, como Alemania, España y Grecia. «La verdad que es algo hermoso, no pasa todos los días, no me lo esperaba tampoco. Nací en Ecuador, soy ciudadana ecuatoriana y argentina, todo jugador sabe lo que cuesta representar a un país tan imponente y fuerte como argentina. Así que muy feliz por ello», manifestó con mucho convencimiento.

Finalmente, en cuanto al objetivo en el Mundial, mencionó que «siempre va a ser llegar a lo mas alto y dejar a Argentina muy bien representada.