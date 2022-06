Meritorio tercer lugar para Máximo Gauchat

Con dos tandas de entrenamientos y la primera clasificación, se puso en marcha ayer el cronograma de actividades de la quinta fecha del campeonato argentino de Turismo Pista en el "Autódromo Provincia de La Pampa", en la ciudad de Toay.

En la Clase 2, que tiene entre sus participantes a los pilotos que nos representan en la categoría, el más destacado fue Máximo Gauchat (VW Up), que consiguió el tercer lugar provisorio.

También fue interesante lo realizado por José Luis Costamagna (VW Up), que ocupó la séptima posición, en tanto que más atrás se ubicaron: 30° Cristian Vaira, 32° Ricardo Saracco y 39° Maximiliano Andreis (todos con VW Up).

Clasificación (primera tanda): 1° Cristian Garbiglia (Corsa), en 1m28s926; 2° Mariano Sala (Corsa) a 201 milésimas; 3° Máximo Gauchat (VW Up) a 283; 4° Alejo Cravero (VW Up) a 454; 5° Juan Haesevocts (Way) a 662; 6° Agustín Martín (VW Up) a 740; 7° José Luis Costamagna (VW Up) a 791; 8° Santiago Lantella (VW Up) a 858; 9° Santiago Tambucci (Celta) a 983; 10° Renzo Blotta (Celta) a 996... 30° Cristian Vaira (VW Up) a 1s554... 32° Ricardo Saracco (VW Up) a 1s712... 39° Maximiliano Andreis (VW Up) a 2s350.

Cronograma: hoy seguirá la actividad en la Clase 2 en estos horarios, de 09:50 a 10:00, de 10:05 a 10:15 y de 10:20 a 10:30 Clasificación II; a las 14:40 primera serie (6 vueltas); a las 15:10 segunda serie (6 vueltas) y a las 15:40 tercera serie (6 vueltas).