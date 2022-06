CRAR visita al puntero

Luego de la ventana del fin de semana extra-largo, este sábado se reanuda el Torneo Regional del Litoral y en el certamen de segunda división, el Círculo Rafaelino de Rugby estará visitando a Los Caranchos de Rosario. El partido principal, correspondiente a la undécima fecha, se iniciará a las 16 con el arbitraje de Lucas Palacios, mientras que reserva desde las 14.15 dirigirá Pablo Belén, y en pre-reserva, a las 12.45, Ricardo Ferreyra.

La escuadra rafaelina lleva una rueda sin derrotas y está prácticamente adentro del Final Four y la Reclasificación, aunque hoy estará enfrentando al puntero del torneo. De todos modos, su buen presente hasta el parate invita a ilusionar con la chance de dar el batacazo.

La formación titular dispuesta por el Head Coach Quique López Durando será con: Matías Rocchi, Martín Zegaib y Jonatan Viotti; Mariano Ferrero y Franco Davicino; Ignacio Sapino, Gastón Kerstens y Manuel Mandrille; Esteban Appó y Pablo Villar; Mateo Villar, Nicolás Imvinkelried, Guillermo Brown, Leonardo Sabellotti; Jerónimo Ribero.

En los demás partidos jugarán: Jockey de Venado Tuerto vs. Tilcara de Paraná (Pablo Mori); Alma Juniors de Esperanza vs. La Salle (Exequiel Adrover) y Universitario de Santa Fe vs. Logaritmo (Fabián Prats).

Posiciones: Los Caranchos 38, Jockey de Venado Tuerto 36; Logaritmo 35; CRAR 31; Alma Juniors 16; Universitario y La Salle 14; Tilcara 12.



LAS JUVENILES A SANTO TOME

Por su parte, en el torneo Dos Orillas de divisiones juveniles, CRAR estará jugando este sábado frente a Cha Roga como visitante por la anteúltima jornada de la etapa clasificatoria.

A las 12 lo harán en M15 (Fernando De Feo) y en M16 (Carlos Recce), mientras que a las 13.30 lo harán en M17 (Carlos Duarte) y M19 (Carlos Recce).