Aprehendiendo: la juguetería que fomenta la imaginación y la creatividad de los niños

El mundo infantil parece ser cada vez más virtual y sedentario. Ante esta situación muchos padres buscan alternativas más beneficiosas que aporten la posibilidad de jugar, y con el juego incentivar la creatividad y la imaginación. Este tipo de juegos invitan al encuentro familiar, creando un espacio para compartir. La necesidad de nuevos juguetes que lleven a la esencia, al encuentro con materiales nobles, la tienen muchos padres e instituciones educativas. La rafaelina Gisela Gentinetta decidió emprender y darle una respuesta a esa necesidad.

Gisela se define como “seño”, esposa, mamá e incansable buscadora de juguetes, juegos, objetos y libros que estimulen el desarrollo de las habilidades de los más peques de la casa. Además, es la responsable de darle vida, todos los días, a la juguetería didáctica Aprehendiendo.

- ¿Cuándo iniciaste? ¿Qué te llevó a emprender?

- Inicié esta idea, mucho antes de que nazcan mis hijos, dentro de las salas del jardín maternal en el cual trabajé muchos años de mi carrera. Luego al nacer mi primer bebé, buscaba juguetes que lo estimularan y que le dieran curiosidad, pero al no ser tan fácil poder conseguirlos, los construía yo misma o reformaba algún juguete que ya tenía. Así también fuimos haciendo en la sala del jardín, proveyendo de material didáctico a nuestros “peques” hechos por nosotras mismas.

Al nacer mi segunda hija, decidimos como familia que, me dedicara a mis dos pequeños hijos y dejé la docencia, salvo para realizar algún reemplazo en las afueras de la ciudad, debo admitir que es un lugar en el que dejé un pedacito de mi corazón. Las escuelas rurales son un lugar muy muy especial. A los 6 meses de mi pequeña y al quedar sin el reemplazo, decidí emprender la juguetería con solo 4 proveedores y una fanpage.

Me llevó a emprender la necesidad que vi en tantas mamás y seños de adquirir juguetes que no solo entretengan a los niños, sino que los ayuden en distintas etapas de su crecimiento.

- ¿La docencia entonces, actualmente, no la estas ejerciendo?

- La docencia hoy en día la tengo relegada. Amo la docencia, estar en la sala, acompañar el crecimiento de los niños, pero al no tener la posibilidad de hacer muchos reemplazos y subir en los escalafones, uno debe también pensar en alternativas para poder mantener a la familia. Y encontré en la “jugue” el lugar donde puedo desempeñar mi vocación, pero desde otro lugar, con el mismo amor y dedicación, asesorando a mis clientes sobre qué juguetes son apropiados para cada edad o etapa evolutiva.

- ¿Por qué elegiste ese nombre para tu juguetería?

- La idea del nombre APREHENDIENDO con la “h” intermedia, viene de mis épocas de estudio, donde diferenciábamos el APREHENDER con el APRENDER. El APREHENDER es adquirir un conocimiento por medio de la interacción con el entorno u objetos, aquello que el niño logra incorporar de manera natural. Y me quedó tanto esa palabra y su gran significado que no hubo mucha búsqueda para el nombre del local.

- ¿Qué dificultades tuviste que afrontar al principio?

Las mayores dificultades que encontré al iniciar este emprendimiento fue conseguir los proveedores, al principio sólo tenía 4, pero con el pasar de los meses y años, la oferta didáctica ha crecido mucho, lo que permite, día a día, poder ofrecer nuevas alternativas, cada vez más creativas y novedosas.

- ¿Si tuvieras que definir a Aprehendiendo Didácticos en pocas palabras, qué dirías?

Si tuviera que definir a Aprehendiendo en pocas palabras diría que es un lugar donde ofrecemos alternativas super valiosas para el desarrollo de las múltiples inteligencias de los niños, de sus habilidades cognitivas y motoras.

- ¿De qué manera crees que estas colaborando a transformar las infancias?

Creo que lo que aportamos para transformar las infancias es justamente eso, ofrecer alternativas a los juegos convencionales; juegos que de una forma natural les permite a los niños crear, estimular su creatividad e imaginación. Los niños pueden construir y transformar, pueden experimentar, sentir, y contar con un juguete que los acompañe.

- ¿Quién selecciona los juguetes que se encuentran en el local?

Me ocupo personalmente de la selección de los juguetes y mis hijos son mi tester. Lo que a ellos les llama la atención, les da curiosidad, los entretiene, ¡lo traigo! Además, amo conocer nuevos proveedores, busco mucho por Instagram, páginas web, en los viajes que hacemos en familia siempre me traigo contactos de gente que me gusta lo que hace, de hecho, uno de mis primeros proveedores lo conocí en un viaje familiar, son dos abuelos artesanos de años. En un primer momento no se animaban a tener sus juguetes en una juguetería, hasta que les conté de qué se trataba este emprendimiento, y es hasta el día de hoy que seguimos trabajando juntos. También me gusta mucho trabajar con los emprendedores de Rafaela, la gente de la ciudad es única, y su trabajo es impecable.

- ¿Nos podrías contar de qué se trata el juego simbólico y cómo las familias pueden fomentarlo en sus hogares?

- El juego simbólico es un tipo de juego en el que los pequeños representan el mundo que los rodea, además de simbolizar la realidad, practican diferentes roles de su entorno inmediato. Además, tiene muchos beneficios para ellos: les ayuda a comprender el mundo que los rodea, favorece el desarrollo social y la expresión emocional, promueve la interiorización de las reglas básicas de la vida en sociedad, potencia el desarrollo del pensamiento y el lenguaje, además de poder jugar de forma libre, es un tiempo que tienen ellos en el que pueden desconectarse y dar rienda suelta a su imaginación y creatividad.

El mejor consejo que puedo dar a los adultos para fomentar este juego en casa, primero que nada, es brindarles material acorde para su juego, no es necesario que sea algo elaborado, con una simple cacerola, una llave, una cuchara de madera o una caja de cartón es suficiente. Ellos hacen la magia con su imaginación. Es muy importante también que jueguen con ellos, que puedan introducirse en su mundo, disfruten de esos momentos con ellos y los ayuden a aprender. Por último, les sugiero que respeten su juego, pero que no lo descuiden; dejen que jueguen y no limiten su acción, pero presten atención a lo que expresan a través de estos juegos y aprovéchenlo para introducir de manera natural y espontánea aprendizajes, utilicen el valor lúdico del juego simbólico, pueden representar situaciones y ayudarles a solucionar conflictos, a ponerse en el lugar del otro, etc.

- Un proyecto que sueñes, aunque lo veas lejano…

- En realidad, no sé si es un proyecto, más bien es un deseo que tengo desde siempre, y es que todos los niños tengan accesos a este tipo de juegos y juguetes, que puedan desde chicos JUGAR, APRENDER, CREAR, CONSTRUIR, IMAGINAR, EXPLORAR, DIVERTIRSE… SER NIÑOS.



APREHENDIENDO

Juegos didácticos y de estimulación

Instagram: @aprehendiendodidacticos

Dirección: Vieytes 24