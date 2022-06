Esquí en Ushuaia

El centro de esquí Cerro Castor, el más austral del mundo, comenzó hoy sus actividades de este año junto a otros complejos próximos a la ciudad de Ushuaia, con lo que las autoridades de Tierra del Fuego dieron por iniciada la temporada de nieve y pronosticaron un invierno “con mayor afluencia de público que el anterior”, dijeron oficialmente funcionarios del área, publicó el Grupo La Provincia.

Cerro Castor, ubicado a 26 kilómetros de la capital fueguina, ya había abierto sus instalaciones situadas en la base del Cerro Krund, entre ellas una pista de patinaje sobre hielo y un punto gastronómico con comida tradicional de la zona.

Sin embargo, a partir de hoy ya funcionan sus 12 medios de elevación y sus 35 pistas con diferentes niveles de dificultad, a los que en esta temporada se incorporó una “pista negra” (de máxima dificultad) de 1.800 metros de longitud y un telesquí.

La empresa comunicó que para este año también lanzó su propio e-Commerce, para concretar la compra de pases, el alquiler de equipos y clases de forma online en su sitio web, y precisó que el complejo cuenta con "el snowpark más grande de Sudamérica, 1 circuito de ski cross, 1 área para principiantes y fuera de pista, todo en un predio de más de 650 hectáreas esquiables".

“Con la nieve que cayó, más la que hemos fabricado, estamos para abrir sin problemas. Tenemos muy buenas expectativas por los esquiadores nacionales que nos conocieron el año pasado y por los brasileños que no vinieron en 2021 y esta vez sí lo harán”, explicó Juan Carlos Begué, propietario de Cerro Castor, en diálogo con medios fueguinos.

“La demanda de hotelería ya nos indica que habrá mucho turismo de invierno. También vendrán los equipos de competición europeos. Vamos a tener una buena temporada de gente”, vaticinó el empresario.

Por su parte el presidente del Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur), Dante Querciali, arriesgó que la temporada “será mejor a la del año pasado”.

“No solo por Cerro Castor. Tenemos 10 centros que brindan actividades invernales, con paseos en trineo, caminatas con raquetas, motos de nieve, esquí de fondo y alpino, snowboard, patinaje sobre hielo, excursiones y clases nocturnas. Todo ello sumado a las tradicionales visitas al Parque Nacional Tierra del Fuego, el paseo en el Tren del Fin del Mundo, las navegaciones en el Canal Beagle, los sobrevuelos, las cabalgatas, la gastronomía y todo el resto de nuestras atracciones y servicios”, detalló Querciali.

El primer gran evento de la nieve en la zona será la “Fiesta del Invierno” que se realizará el 9 y 10 de julio e incluirá la tradicional bajada de antorchas en Cerro Castor, además de shows musicales, degustaciones y juegos, que en gran parte serán transmitidos por la TV Pública Fueguina.

Además, para el resto del invierno se preparan las competencias “Tolhuin Extremo edición “Bajo Cero”, la “Travesía de los Valles”, el evento cultural “Río Grande se Prende”, el “Festival de Esculturas en Hielo” en Tolhuin, la primera edición del “Whisky Live Fin del Mundo”, la “XV edición del Torneo de Hockey sobre Hielo “Copa Fin del Mundo”, la tradicional “Marchablanca – Ushuaia Loppet” (de esquí de fondo) el “Gran Premio de la Hermandad” (de automovilismo) el “Festival Internacional de Cine de Montaña Ushuaia Shh”, y la carrera sobre nieve “Mountain Do Fim do Mundo”, entre otros. (Télam)