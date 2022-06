Día del Otorrinolaringólogo: claves para evitar problemas auditivos

El Día del Otorrinolaringólogo, es una fecha clave donde reivindicamos la importancia de seguir cuidando la salud auditiva asistiendo o teniendo una consulta online con un especialista y adoptando algunas medidas que permiten prevenir ciertas patologías, tales como la hipoacusia.

Según los datos de una encuesta realizada por la empresa Atomik Research para MED-EL, compañía líder en sistemas de implantes auditivos en marzo 2021, que abarcó a mil hombres y mujeres mayores de 18 años de todo el país, sostiene que 2 de cada 10 argentinos creen tener pérdida auditiva pero no se tratan. Esto se debe a que el 26% de los encuestados nunca verificó su audición, mientras que el 27% lo hizo hace 5 o 10 años. Entre los motivos, la mayoría de las personas expresó no tenerlo como prioridad, en tanto que otros aludieron a la falta de conciencia que hay sobre este tema.

Asimismo, casi la mitad de los encuestados (45%) dice conocer a algún familiar que padece esta problemática, en tanto que el 17% piensa que ellos mismos podrían estar sufriendo pérdida auditiva. Con respecto a los hábitos, lejos de asistir a un profesional, el 40% de las personas manifestó tener que disculparse por no poder escuchar y el 28% simplemente sonríe y asiente. En cuanto a la comunicación mediada, la mayoría admite tener que subir el volumen de algunos dispositivos, como la TV y la radio.



¿Cómo prevenir la hipoacusia?

En la mayoría de los casos, la hipoacusia se puede prevenir adoptando una serie de medidas. “La hipoacusia congénita, es decir, la pérdida auditiva que se presenta en el momento del nacimiento, se puede prevenir en parte a través de vacunas, mayores cuidados durante el embarazo y una atención otológica adecuada”, explica el Dr. Daniel Pérez Gramajo, Jefe del Servicio de Otorrinolaringología en el Hospital Eva Perón de San Martín, y médico referente de MED-EL.

En este sentido, según la Ley de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia, todo niño recién nacido en la Argentina tiene derecho a que se estudie tempranamente su capacidad auditiva y se le brinde tratamiento en forma oportuna si fuera necesario, ya que las doce primeras semanas de vida extrauterina son especialmente importantes para el desarrollo de las vías auditivas.

Por otro lado, también existe la hipoacusia adquirida, que puede ser causada por múltiples factores, tales como la presbiacusia- pérdida de audición a medida que se envejece-, traumatismos, la exposición prolongada a ruidos fuertes y algunas enfermedades virales. “Este tipo de hipoacusia se puede prevenir en mayor medida, sobre todo en las personas que tienen entre 12 y 35 años. Para ello, es importante vacunarse contra la meningitis, el sarampión y la gripe, regular los sonidos fuertes o utilizar protección auditiva, ya que además de dañar el oído interno también pueden afectar al sistema nervioso, no consumir medicamentos sin receta médica y asistir al especialista para realizarse chequeos de rutina”, agrega el Dr. Pérez Gramajo.



¿Cómo se trata?

En caso de detectase pérdida de la audición, se recomienda asistir a un profesional y comenzar con un tratamiento cuanto antes. “Actualmente existe una amplia variedad de soluciones tecnológicas para tratar las diversas patologías auditivas. Desde dispositivos simples, como lo es el audífono, hasta dispositivos de mayor complejidad, como el implante de oído medio y el implante coclear. La solución dependerá del tipo y del grado de la hipoacusia que presente el paciente”, plantea el especialista de MED-EL, remarcando la importancia de hacerse chequeos de rutina, al menos una vez al año, y adoptar las medidas necesarias para prevenir esta enfermedad.

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que, según las previsiones, una de cada cuatros personas presentará problemas auditivos en 2050, por ello, es fundamental realizar consultas con un médico especialista, hacerse estudios para evitar así, tener problemas auditivos”, finaliza el Dr. Pérez Gramajo, médico referente de MED-EL.