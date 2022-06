Obras que potenciarán la movilidad sustentable

La Municipalidad de Rafaela concretó la apertura de sobres por los llamados a licitación para las obras de ciclovías y ciclocarriles en el Parque de Actividades Económicas de Rafaela (PAER) y del Parque Industrial de Rafaela (PIR).

Teniendo presente que parte de la población se traslada en bicicleta a los lugares de trabajo y/o educativos que están radicados en el sector, el proyecto responde a la necesidad de brindar conectividad a esta zona de la ciudad, mediante un sistema de movilidad alternativa, sustentable y amigable con el ambiente. También busca generar una vía de circulación segura para el ciclista, ordenando las encrucijadas y minimizando los conflictos del tránsito en el sector.

La apertura de sobres se realizó en el SUM del Área Industrial, con la presencia del intendente Luis Castellano; la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiapero; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti, y miembros de instituciones y empresas del sector.

María Paz Caruso explicó: “Esta obra responde a una necesidad del sector industrial, una obra muy esperada e importante. Siempre trabajamos en el fomento de la movilidad sustentable y esto trae infraestructura y mayor seguridad para los ciclistas. También permite promover esta opción de movilidad para todas las personas que se trasladan al sector que son alrededor de 3000 diariamente. Desde el municipio ya venimos trabajando en el mantenimiento y ampliación de los ciclocarriles y ciclovías para brindar vías seguras de circulación a los ciclistas, esta obra se suma a esas gestiones”.

Además agregó que “el monto de inversión supera los 12 millones de pesos y también incluye el arbolado, que suma verde y embellece pero sobre todo aporta calidad del aire. Podemos hablar entonces de una verdadera transformación del sector, con una mirada que contempla la sustentabilidad porque recordemos que también se sumó iluminación LED y que se está trabajando con las cooperativas en la correcta gestión de residuos. Pero también porque las empresas del sector comienzan a incluir la mirada ambiental, sumando compromiso ciudadano y con el acompañamiento del Estado”.

Por su parte, Diego Peiretti destacó: “Esta obra permite dar seguridad no solo a trabajadores, sino también a estudiantes que se acercan al ITEC. Además, brinda seguridad a camiones y autos que circulan por el lugar, determinando los sectores en los que cada uno debe manejarse”.

Al mismo tiempo aclaró que "es también una muestra del acompañamiento del Estado local que quiere potenciar y fortalecer este sector industrial de la ciudad, a partir de numerosas obras. Y una muestra de la importancia que tiene el trabajo conjunto y la articulación institucional con los diferentes actores de la sociedad".



CONTEXTO

En el mes de noviembre de 2021, el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, mediante Resolución Nº 722, asignó a la Municipalidad de Rafaela un aporte no reintegrable de $ 9.000.000 para la obra de Ciclovías, Ciclocarriles y Forestación en el marco de obras 2021 para el área industrial de la ciudad. Y en virtud del costo presupuestado para la ejecución de los trabajos mencionados, se llevaron adelante los correspondientes llamados a licitación pública.

La obra requiere provisión de materiales, mano de obra y equipos para la construcción en hormigón de 800 metros. Y la señalización horizontal de 700 metros de pintura y cartelería vertical para dicho espacio. El presupuesto oficial para la ejecución es de más de 11 millones.

Serán 1550 metros en total de sendas de circulación para ciclistas en Avenida Presidente Perón, uniendo calle Colectora de Ruta 34 y calle 500 Millas Argentinas.



ARBOLADO

Recordemos además que esta semana, en el marco del decreto N° 53.499, se publicó la licitación para la compra de árboles para forestar este mismo sector, en espacios aún no forestados, en ambos costados de la calzada en las calles pavimentadas con un presupuesto oficial de $1.900.000.